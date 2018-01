Stiri pe aceeasi tema

- Fara experienta, minorul a pierdut controlul volanului. Cele 4 victime au fost duse de urgenta la spital, acolo unde au ajuns si rudele lor, care au pornit un adevarat scandal. Pentru calmarea spiritelor si siguranta cadrelor medicale, a fost nevoie de interventia jandarmilor. Conducatorul…

- Cinci persoane, intre care un copil, au fost ranite, sambata, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe DN 2 E85, in zona Crucea Comisoaiei din judetul Buzau, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un tanar de 22 de ani și-a pierdut viața și alte șase persoane au fost ranite in urma unui accident tragic petrecut joi, in jurul orei 22.30, pe DJ 101A, in localitatea prahoveana Cocoraștii Colț.

- Un accident rutier, cu 18 persoane implicate, dintre care 4 ranite usor, a avut loc joi seara, in jurul orei 20.00, pe DN4, soseaua care leaga Bucurestiul de Oltenita. Conform reprezentantilor ISU Calarasi, doua autoturisme, unul fiind microbuz, s-au ciocnit la intersectia cu DJ 403, in comuna Soldanu.

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut joi, in jurul orei 17:20, pe DN 74, in localitatea Ampoița. Din primele date, au fost implicate patru masini. Reprezentanții IPJ Alba au transmis ca traficul rutier in zona este ingreunat. Potrivit ISU Alba, cele doua persoane ranite sunt…

- "In accident au fost implicate trei autoturisme. Pentru salvarea victimelor au intervenit patru echipaje ale Detasamentului de Pompieri Dr. Tr. Severin cu o autospeciala de descarcerare, doua autospeciale cu apa si o ambulanta SMURD, dar si sapte echipaje ale Serviciului de Ambulanta Judetean. Din…

- Politistii au fost sesizati ca in Satu Nou de Jos, in centru, a avut loc un accident de circulatie grav in urma cu putin timp. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment, patru persoane incarcerate in urma impactului. O masina a luat foc. Traficul rutier este blocat momentan.…

- Doua persoane au fost ranite, duminica, intr-un accident rutier petrecut in judetul Olt, in eveniment fiind implicate patru autoturisme in care se aflau noua persoane. Victimele au fost duse la spital pentru ingrijiri medicale. De asemenea, o femeie a facut atac de panica, dar a refuzat transportul…

- Doua persoane au fost ranite in urma cu putin timp intr-un accident rutier petrecut in localitatea olteana Valea Mare, dupa ce masina in care se aflau a fost proiecatata pe contransens. In accident au fost implicate patru autoturisme. Prima mașina, ...

- Unul dintre autoturismele implicate, in care se afla un barbat și o femeie, a derapat și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea șoselei. o alta mașina care venea din spate și in care se aflau doi tineri din Craiova a franat brusc, fiind lovita din spate de un al treilea autoturism, in care se aflau…

- Un barbat, in varsta de 66 de ani, și fiica sa, in varsta de 28 de ani au fost grav raniți, astazi, intr-un accident rutier produs la Albota. Mașina in care se aflau a ajus mai intai intr-un șanț și, ulterior, intr-un cap de pod, dupa ce ce șoferul autoturismului a pierdut controlul volanului. Pentru…

- Grav accident feroviar in județul Vaslui, petrecut vineri. Un tren a lovit in plin o mașina la o trecere la nivel cu calea ferata. Autoturismul a fost aruncat de pe șine cu roțile in sus la peste zece metri de locul impactului, cele trei persoane aflate in interior fiind grav ranite. Trei persoane…

- Un accident rutier s-a produs vineri dimineața in jurul orei 10.00, pe A1, sensul de mers Sebeș-Deva. Trei autoturisme au fost implicate, iar traficul este blocat. SMURD Sebeș și o ambulanța SAJ intervin, vineri dimineața, la un accident rutier pe A1, la km 315, pe sensul de mers Sebeș-Deva, zona Pianu.…

- Accident cu19 victime. Totul s-a produs pe un drum din Bistrita-Nasaud. Un microbuz ce transporta 19 persoane ce veneau de la Chisinau s-a ciocnit de un autoturism in care se aflau alte trei persoane. Din fericire, vorbim despre un accident in care nicio persoana nu a fost grav ranita. …

- A fost activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate. S-a intamplat in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante, scrie News.ro. Conform informatiilor…

- Evenimentul s-a produs chiar la intrarea in curtea scolii. Cinci persoane sunt ranite. Cea care a dat cu mașina peste oamenii aflati pe trotuar ar fi chiar ditectoarea scolii. Vom reveni. Post-ul ULTIMA ORA! Accident grav la Scoala 1! | Mașina intrata intr-un grup de persoane apare prima data in Reporter…

- Cinci persoane au fost ranite, una dintre ele fiind in stare grava, in urma unui accident rutier produs in Capitala in noaptea de luni spre marti si in care au fost implicate o masina a Jandarmeriei si un autoturism. Patru dintre raniti sunt jandarmi, potrivit reprezentantilor Brigazii Rutiere a Capitalei.

- Cinci persoane au fost ranite miercuri seara, intr-un accident petrecut pe raza comunei Patrauți, pe E85, in zona șoselei de centura a municipiului Suceava. In accident au fost implicate trei mașini implicate, iar doua persoane au ramas incarcerate.Au intervenit pompierii militari ai ...

- Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața pe DJ 172F, pe raza localitații Salatiu. Din primele informații reiese faptul ca o șoferița de 26 de ani din Salatiu in timp ce se deplasa pe Drumul Județean 171F dinspre Petrești spre Manastirea, intr-o curba deosebit de periculoasa la stanga, nu a adaptat…

- Accident spectaculos pe D.N 71, in comuna damboviteana Ulmi. O soferita in varsta de 47 de ani s-a rasturnat cu autoturismul de teren pe care il conducea si s-a oprit intr-o alta masina, parcata pe marginea drumului. Din accident au rezultat patru victime, printre care si doi adolescenti.

- Sase persoane au fost implicate intr-un accident rutier, iar doua dintre ele au avut nevoie de ingrijiri dupa ce autoturismele in care se aflau s-au ciocnit la Lehliu Gara, pe DN3, vineri dimineata, 1 decembrie, in jurul orei 07.00

- Un accident de circulație, in care au fost implicate trei autoturisme, s-a produs ieri dimineața, in jurul orei 11:00, pe DN17, la intrare in localitatea bistrițeana Beclean dinspre Șintereag. Conform primelor informații, un barbat in varsta de 30 de ani din Bistrița, in timp ce se deplasa cu un autoturism…

- Un accident rutier grav a avut loc in urma cu cateva minute in Baia Mare, la intersectia D-dul Repubilicii cu B-dul Traian. Din informațiile primite, doua autoturisme au fost impliocate intr-un accident iar in urma impactului patru persoane au fost ranite. Trei victime(doi adulti si un copil de 12…

- Trafic ingreunat pe șoseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia, marți, puțin dupa ora 11.00, in zona intersecției cu strada Marașești. Potrivit poliției, trei persoane au fost ranite, in urma unei coliziuni intre trei autoturisme. Se fac cercetari la fața locului pentru stabilirea cauzelor accidentului…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut marti dimineata in judetul Constanta, in eveniment fiind implicate doua autoturisme. Una dintre victime a intrat in stop-cardiorespirator si a fost resuscitata, la fata locului deplasandu-se si elicopterul SMURD, scrie NEWS.RO.Citeste…

- Un grav accident rutier s-a petrecut luni in jurul orei 7.30, pe DN64, in Raureni, langa sediul politiei. Soferul unui autoturism a oprit pentru a vira la stanga si a fost lovit in spate de un altul si proiectat intr-o dubita pe contrasens. A patra masina a fost agatata in impact, potrivit gds.ro.…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in jurul orei 7.30, pe DN64, in Raureni, langa sediul politiei. Soferul unui autoturism a oprit pentru a vira la stanga si a a fost lovit in spate de un altul si proiectat intr-o ...

- Potrivit ISU Tulcea, sectia de pompieri Macin a fost solicitata sa intervina la un accident rutier care a avut loc pe DN22D, intre localitatea Macin si popasul Hanul Grecilor. Aici, o masina cu trei tineri a iesit de pe partea carosabila. In autoturism se aflau doi tineri de 16 ani si unul…

- Un accident soldat cu trei raniți a avut loc azi (13 noiembrie) dimineața, in afara localitații bihorene Inand. Mașina condusa de un tanar de 29 de ani din Tașnad s-a rasturnat in șanț dupa ce a lovit o caprioara. „Luni, 13 noiembrie a.c., la ora 07.50, pe D.N. 79, in afara localitații bihorene Inand,…

- Accident in Coltirea in urma cu putin TIMP. Doua MASINI IMPLICATE. Patru PERSOANE RANITE. O PERSOANA incarcerata.Trafic BLOCAT Politistii au fost sesizati ca in Coltirea la iesirea spre Ardusat, a avut loc un accident de circulatie. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment,…

- Un incident a fost inregistrat in localitatea Blagnac din zona de sud-vest a Franței. Șoferul unei mașini a lovit un grup de elevi. Doua persoane sunt in stare grava, titreaza presa locala. UPDATE 2: Autoritațile confirma faptul ca trei persoane au fost ranite. Surse din cadrul poliției au precizat…

- Un accident rutier s-a petrecut marți, in jurul orei 12.30, in cartierul Ampoi I din Alba Iulia, pe strada Tudor Vladimirescu. Din primele informații, un șofer a pierdut controlul volanului dupa sensul giratoriu și a intrat cu mașina intr-un stalp de iluminat public. Se pare ca ar fi acroșat și doua…

- Doua persoane au fost ranite, luni, intr-un accident petrecut la intrare in municipiul Blaj, pe DN14B. Un tanar in varsta de 36 de ani a ajuns cu masina pe contrasens si a lovit alt autoturism. Soferul vinovat avea 1,31 mg/l alcool „la bord”. Potrivit IPJ Alba, luni, 6 noiembrie, in jurul orei 19.10,…

- Un accident rutier a avut loc, luni, pe Bulevardul Unirii din Capitala, fiind implicate doua masini si un autobuz al liniei 104. În urma impactului, un pasager si soferul uneia dintre masinile implicate au fost raniti, fiind transportati la Spitalul Floreasca.

- Trei persoane, printre care si doi copii, au fost ranite sambata dimineata in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, acesta avand loc la iesirea din localitatea Harsova. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina sambata dimineata…

- Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina sambata dimineata la un accident rutier petrecut la iesirea din localitatea Harsova spre Giurgeni, fiind anuntati ca una dintre persoane este incarcerata. In evenimentul rutier au fost implicate doua masini, intr-una aflandu-se…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, patru persoane au fost ranite, vineri seara, intr-un accident produc intre localitatile Codlea si Vladeni, in care au fost implicate cinci autovehicule. "La fata locului s-au deplasat doua echipaje SMURD, un echipaj de…

- Trei automobile au fost implicate, vineri dupa-amiaza, int-un accident rutier pe DN 2, pe raza localitatii buzoiene Posta Calnau in urma caruia au rezultat patru persoane ranite, dintre care doua incarcerate. "Din primele informatii, un automobil a lovit un alt automobil care a fost proiectat pe…

- "Din primele informații, un automobil a lovit un alt automobil care a fost proiectat pe contrasens. In urma impactului, patru persoane au fost ranite. Trei persoane, dintre care una incarcerata, au fost preluate de ambulanțe și transportate la spital, iar una este in curs de descarcerare", a declarat,…

- Trei automobile au fost implicate, vineri dupa-amiaza, int-un accident rutier pe DN 2, pe raza localitații buzoiene Poșta Calnau in urma caruia au rezultat patru persoane ranite, dintre care doua incarcerate. "Din primele informații, un automobil a lovit un alt automobil care…

- Cinci persoane au fost rainte in urma unui accident rutier petrecut vineri seara la ieșirea din localitatea Șindrilița, in județul Ilfov. La fața locului s-au deplasat mai multe ambulanțe SMURD. In accident au fost implicate doua autoturisme și un autotren. Cinci persoane au fost ranite in urma unui…

- Un accident rutier grav s-a produs duminica in jurul orei 13:00, in localitatea Santimbru, in care au fost implicate 3 autoturisme. Din primele informații 10 persoane ar fi implicate in accident. Pentru gestionarea optima a misiunii de salvare, la fața locului au fost dislocate o unitate de terapie…

- Un accident grav a avut loc în urma cu puțin timp în Mamaia, în zona Aqua Magic. La fața locului au ajuns un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean, dar și un echipaj de la Poliția Rutiera. Din primele informații, se pare ca șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit…

- “La data de 19.10.2017, în jurul orei 1:15, un tânar în vârsta de 21 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Aurel Suciu din municipiul Cluj-Napoca, la intersectie cu strada Dorobantilor nu a acordat prioritate de trecere unui alt autoturism,…

- Un accident de circulație in care au fost implicate trei mașini și cinci persoane s-a produs vineri-dimineața pe drumul european E 574, in localitatea Slatioara, județul Olt. Un șofer de 25 ani, din Pleșoiu, a intrat in depașire intr-o curba, ...

- Cinci persoane au fost ranite, joi seara, si transportate la spital, dupa ce o soferita de 71 de ani nu a acordat prioritate intr-o intersectie, pe drumul care duce la Aeroportul International ”Traian Vuia” din Timisoara. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN22 la iesire din localitatea Lumina catre Constanta. Din primele informatii doua persoane au fost ranite in accident. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutorul victimelor. ...

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) un accident rutier s-a produs in judetul Ialomita, la Urziceni. "Din primele informatii sunt implicate patru autoturisme, in care s-ar afla zece persoane. Mai multe persoane sunt incarcerate", au precizat reprezentantii IGSU. ISU Ialomita…

- Un accident de circulatie in care sunt implicate patru autoturisme s-a produs, duminica, in judetul Ialomita, autoritatile activand Planul rosu de interventie. Din primele informatii, in masini erau zece persoane, unele fiind incarcerate.