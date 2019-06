Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Bistrița-Nasaud s-au sesizat din oficiu și efectueaza cercetari pentru savarșirea infracțiunii de detinere de produse accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita…

- Pana la ora 14.00, in județul Bistrița-Nasaud s-au prezentat la urne 59.317 de alegatori, ceea ce inseamna un procent de 22,76%. Din mediul rural au votat 34,37%, in timp ce din mediul urban s-au prezentat la urne 26,55%. Din numarul total al alegatorilor din Bistrița-Nasaud, 67 de persoane au votat…

- Aproape 13% dintre alegatorii cu drept de vot s-au prezentat la urne in Bistrița-Nasaud pana la ora 12.00. La ora 12.00, in județul Bistrița-Nasaud din cei 262.252 de electori inscriși pe listele de vot, au votat 31.185, respectiv 12,65%. In municipiului Bistrița, din cei 69.902 bistrițeni cu drept…

- O bistrițeanca, aflata la volanul unui autoturism, nu a acordat prioritate intr-o intersecție din municipiul Bistrița, și a provocat un accident de circulație, in urma caruia doua persoane au fost ranite, una dintre acestea fiind chiar șoferița care a provocat accidentul. Un accident rutier a avut…

- Accident in Beclean, la trecerea de cale ferata spre Nușeni, unde un TIR a fost lovit de tren. Circulația este blocata atat pe calea ferata, cat și cea rutiera. Din primele informații 5 persoane sunt ranite. Un TIR a fost lovit de locomotiva unui tren personal cu doua vagoane, in urma cu puțin timp,…

- Un hunedorean este cercetat de polițiștii din Bistrița-Nasaud pentru furt, dupa ce i-a ușurat in aceeași zi de cateva mii de lei pe doi barbați de pe Valea Someșului. Metoda folosita de acesta este una ingenioasa, astfel ca pana sa iși dea seama victimele ca nu mai au bani in buzunare, hoțul s-a facut…

- Cinci barbați din Sarata au fost reținuți duminica, dupa ce cu o zi inainte au fost implicați intr-o bataie. Scandalul a izbucnit din cauza ca un barbat a palmuit doua tinere. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au intervenit sambata 13 aprilie, ca urmare a unui scandal iscat intre mai multe…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața, in localitatea Mureșenii Birgaului din județul Bistrița-Nasaud, in care au fost implicate doua autoturisme. Cinci persoane au fost ranite. Pe DN 17, in localitatea Mureșenii Birgaului a avut loc un accident rutier, soldat cu ranirea a cinci persoane.…