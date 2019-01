Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai costisitoare oferte o gasesti in Club Skin, care a pregatit o petrecere tematica, „Casino Royale", cu dress code, iar doar accesul in club costa 200 de lei de persoana, fara a avea o masa rezervata. Pentru o canapea, cei care ajung aici trebuie sa scoata din buzunar 350 de lei pentru…

- Sase persoane au fost ranite, miercuri dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat pe DN 1A, in localitatea Magurele, din cauza vitezei. La fața locului s-au deplasat pentru intervenție o ambulanța SMURD, o autospeciala de transport personal și victime multiple, o autospeciala…

- Mai mult de 80 de persoane, majoritatea copii, au fost rapite luni dintr-o scoala din orasul Bamenda, in nord-vestul Camerunului, au anuntat surse guvernamentale si militare, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres.Citește și: O noua BOMBA Teleormanleaks: Rise Project DEZVALUIE legatura…

- Un accident cumplit a avut loc joi seara, in Arad, unde o mașina in care se aflau patru persoane a plonjat de pe un pod inalt de aproximativ 20 de metri. In urma impactului, doua persoane au murit.

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a organizat ieri, 23 octombrie 2018, o actiune cu efective marite, in orașul Cugir. Au fost aplicate 42 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 29.000 lei, au fost retinute doua persoane banuite de comiterea de infractiuni, iar in urma unui control la…

- Panica la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti dupa ce un lift in care se aflau mai multe persoane s-a defectat. Liftul nu a oprit la parter, ci si-a continuat coborarea pana la subsol.

- Patru persoane au fost ranite, printre care un copil de 3 ani, in urma unui accident rutier petrecut duminica seara, pe DN 2, in zona localitatii Maracineni, in care au fost implicate patru autoturisme, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Buzau citat de Agerpres.roPurtatorul de cuvant al…