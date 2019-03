Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2017, Guvernul a aprobat un Memorandum care permite punerea in functiune in regim de urgenta a platformelor ecologice pentru depozitarea deseurilor, construite cu fonduri europene. Pentru ca documentul nu a fost transmis in teritoriu, Consiliul Judetean Suceava nu a stiut ca poate sa dea in…

- "Florin Roman (vicepresedinte PNL - n.r.) le-a cerut demisia purtatorului de cuvant al partidului, Ionel Danca, dar si al unui membru din departamentul de comunicare. Totul a pornit de la niste discutii purtate pe un grup de whatsapp in care Danca le-a reprosat unora ca nu respecta regulile partidului…

- In Romania, țigarile de pe piața neagra se vand la jumatate din prețul celor comercializate pe piața legala. De unde diferența mare de preț? Din faptul ca rețelele de contrabanda nu achita nicio taxa, in timp ce aproape 80% din prețul unui pachet comercializat in mod legal reprezinta sume care ajung…

- 83 de mii de romani au aflat ca au cancer anul trecut. In ciuda eforturilor, mai mult de jumatate dintre ei pierd in fiecare an lupta cu teribila boala. Exista insa și cazuri in care batalia poate fi caștigata. E o chestiune de curaj din partea unor medici care fac minuni.

- Bilanțul deceselor din cauza gripei In Romania a ajuns la 63, conform datelor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, scrie realitatea.net.Ultimele trei decese confirmate:- Barbat in varsta de 60 de ani, din jud.

- Sectorul de cladiri este cel mai mare consumator de energie de pe continent, motiv pentru care poluarea generata de acestea trebuie sa fie foarte ingrijoratoare. Din fericire, inca de la inceputul mileniului 3 s-a dat o directiva europeana care a generat obligații ferme pentru proprietarii de cladiri.…

- “Fotbal din suflet pentru copii” LICITATIE… AJF Vaslui impreuna cu cei mai reprezentativi fotbalisti din judet dau o mana de ajutor copiilor necajiti din Vaslui. Nu mai putin de 14 jucatori si-au donat tricourile ce vor fi scoase la licitatie pe pagina de facebook a AJF Vaslui. Printre acestia se afla…

- In Romania, unul din zece copii se naste prematur (sub 32 de saptamani). Organizația Salvati Copiii Romania a ajuns pana acum in zona de vest a tarii cu 66 de echipamente necesare supravietuirii nou-nascutilor. Daca sunteți reprezentanții unei firme inca mai puteți direcționa impozitul pe profit catre…