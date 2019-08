Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt persoane au murit, iar altele au fost ranite in urma unui incendiu produs sambata dimineata intr-un hotel situat in apropierea Portului Odesa, pe litoralul ucrainean al Marii Negre, anunta serviciile de interventie.Citește și: Meteorologii vin cu VEȘTI bune pentru weekend - Vreme…

- Politia Romana, prin Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate, detinea si detine informatii cu privire la o grupare infractionala organizata, specializata in traficul de droguri, care actioneaza pe ruta America de Sud Nordul Africii Turcia Stramtorile Darnadele si Bosfor Marea Neagra, in tranzit…

- "In perioada 01-07 iulie a.c., in statiunile turistice de pe litoralul Marii Negre au fost efectuate controale in 45 de obiective de turism si alimentatie publica, dupa cum urmeaza: 25 de unitati de turism, 10 restaurante si cluburi, precum si in alte 10 obiective. In aceste locatii, pentru asigurarea…

- Autostrada Soarelui (sursa foto: auto-bild.ro) Primul week-end cu restrictii de trafic greu catre litoralul Marii Negre. Astfel, pana la ora 22:00, circulatia camioanelor este interzisa pe autostrada Soarelui pe sensul spre litoral, si pe DN 39 Agigea-Mangalia, in ambele sensuri. Pe A2, interdictia…

- De la 1 iulie prețurile la cazare vor crește cu pâna la 20% pe litoralul Marii Negre. Cele mai mici tarife de pe litoral vor fi întâlnite în Saturn, iar cele mai mari în Mamaia.

- Un pensionar de 86 de ani a murit joi dimineata, in urma unui incendiu izbucnit in apartamentul sau dintr-un bloc din cartierul buzoian Micro XIV. Din cauza fumului dens, doua persoane au fost intoxicate, iar zeci de locatari ai blocului au fost evacuati.

- Litoralul bulgar al Marii Negre atrage anual in jur de 6,5 – 7 milioane de turisti straini, la care se adauga inca 1,5 milioane de vizitatori din celelalte provincii ale tarii. Prin urmare, dezvoltarea armonioasa a intregii regiuni litorale este o prioritate pentru factorii de decizie de la Sofia. La…

- Pompierii si cadrele medicale giurgiuvene de la salvare au intervenit in numar mare, in prima zi a acestei saptamani, la un bloc din zona Sanitas. Un apartament aflat la nivelul al treilea al imobilului a fost afectat de un incendiu. Pana sa stinga focul, care degaja mult fum, salvatorii au scos in…