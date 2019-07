Opt noi puncte fixe de control pentru valabilitatea rovinietei. Vezi unde sunt amplasate

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta infiintarea a opt noi puncte fixe de control valabilitate rovinieta, incepand de miercuri, 3 iulie. Potrivit unui comunicat de presa, transmis marti AGERPRES, noile puncte de control ce urmeaza a fi puse in functiune sunt amplasate…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), impreuna cu Politia Rutiera, va institui sambata, 1 iunie 2019, in Miercurea Ciuc si Iasi si duminica, 2 iunie 2019, in Blaj, restrictii partiale de circulatie, cu ocazia vizitei in Romania a Papei Francisc. Pentru evitarea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere are un anunt important pentru soferi: sistemul pentru achitarea rovinietei a cedat, sâmbata dupa-amiaza, în agențiile din toate punctele de trecere a frontierei.

- Traficul rutier va fi inchis, vineri, pentru aproximativ o ora si jumatate, la Punctul de Trecere a Frontierei Ruse, pe sensul de iesire din tara, pentru operationalizarea unui nou punct de control. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta ca, de la 10.30, se intrerupe circulatia…

- Durata de realizare a contractului pentru Lotul 3 al Autostrazii Centura Sud a Municipiului Bucuresti este de 42 luni, din care 12 pentru proiectare si 30 luni pentru executia lucrarilor, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intr-un comunicat. …