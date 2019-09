Stiri pe aceeasi tema

- Garda de coasta si pompieri din Tinutul Ventura se grabesc sa ajute oamenii aflati la bordul unei ambarcatiuni de langa insula Santa Cruz, in apropiere de orasele Santa Barbara si Los Angeles. Departamentul de Pompieri al Tinutului Santa Barbara a scris pe Twitter ca cinci oameni au fost salvati…

- Un angajat al unui hotel din California a prevenit un masacru, pentru ca a informat Poliția despre amenințarile unui coleg care spusese ca va impușca personalul și oaspeții hotelului. Forțele de ordine americane au intervenit imediat dupa ce au primit informațiile și l-au reținut pe suspect inainte…

- Saisprezece cadavre au fost gasite in noaptea de joi spre vineri intr-o camioneta ingropata sub pamant si pietre in urma unei alunecari de teren provocate de ploile torentiale la sud de Marrakech, in centrul Marocului, a anuntat vineri presa marocana, relateaza AFP. Autoritatile au transmis ca un vehicul…

- Cel putin trei diplomati turci au fost ucisi astazi in centrul orasului kurd irakian Erbil, capitala provinciei irakiene Kurdistan, in urm aunui atac armat. Indivizi inarmati au deschis focul spre un restaurant (HuQQabaz) in care se aflau diplomatii turci, au declarat doi oficiali din cadrul serviciilor…

- Doua incendii de vegetatie au izbucnit in noaptea de joi spre vineri pe insula Evia din Grecia si au condus la evacuarea a patru sate, au anuntat autoritatile elene citate de agentia Petra. Cele doua incendii au izbucnit la cateva ore dupa ce un alt incendiu major a determinat mobilizarea a peste o…

- SEMNE…Pentru investitorii huseni apar si primele semne bune pentru drumul care face legatura intre municipiul Husi si Poganesti. Cei cativa kilometri de drum care pot scoate din noroi investitii de milioane de euro au sanse sa intre in reabilitare. Deocamdata, conducerea Consiliului Judetean Vaslui…

- "Nu mulți iși asuma asta, dar eu voi spune lucrurilor pe nume: in momentul de fața, e clar ca suntem o colonie! Intrebarea este daca și vrem, majoritar, sa fim o COLONIE. Vrem? ...Sa fim atunci o colonie! Se va vedea, concret, ce vrem sa fim la alegerile prezidențiale din acest an. Vrem? Ne place?…

- O țara fara granițe securizate va fi intotdeauna o țara vulnerabila, lipsita de protecție in fața celor care vor dori sa-i incalce pragul cu forța, sa obțina profit fara sa-i dea nimic la schimb sau pur și simplu sa-i foloseasca pamantul ca spațiu de tranzit ca și cum i s-ar cuveni. Problema frontierelor…