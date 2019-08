Opt milioane de lei a alocat Consiliul Județean Timiș pentru realizarea mai multor investiții in școlile speciale, care sunt finanțate de catre instituție. Cu scopul de a vedea stadiul lucrarilor, Calin Dobra, șeful CJ Timiș, a efectuat, ieri, mai multe vizite in aceste unitați de invațamant. Prima oprire a fost facuta la Liceul Teoretic „Iris” […] Articolul Opt milioane de lei pentru investiții in școlile speciale din Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .