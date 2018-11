Opt mașini, printre care și o ambulanță, implicate într-un accident pe DN1, la Bănești UPDATE - Inspectoratul Județean de Poliție a luat decizia devierii traficului rutier spre Ploiești prin Urleta și Baicoi. Pe DN1, sensul de mers spre Ploiești este complet blocat. Un accident rutier in care sunt implicate nu mai puțin de opt mașini s-a produs pe DN1, in comuna Banești, in jurul orei 10.20. Detașamentul de la Campina al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența intervine cu o autospeciala cu apa și spuma și trei ambulanțe Smurd. In total sunt 15 persoane care se aflau in cele opt vehicule, potrivit informațiilor furnizate de ISU. Citeste articolul mai departe pe campinatv.ro…

Sursa articol si foto: campinatv.ro

Stiri pe aceeasi tema

