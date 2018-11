Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele medicale de la ambulanta si oamenii legii deopotriva au ajuns la locul unui accident in care au fost implicate nu mai putin de opt autoturisme – trei aflate in trafic si restul parcate, din cate a anuntat Brigada Rutiera a Capitalei. Coliziunea a avut loc in sectorul 6, mai exact la intersectia…

- A fost carambol, vineri dupa-amiaza, pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitala! Un accident in care au fost implicate opt autoturisme a perturbat traficul in zone, trei persoane fiind ranite și ajungand la spital.

- Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, accidentul s-a petrecut la intersectia dintre Bulevardul Iuliu Maniu si strada Valea Lunga, fiind implicate trei masini in miscare si alte cinci parcate. Trei persoane au fost ranite usor si au fost transportate la Spitalul Universitar Traficul…

- Un accident a avut loc, vineri, la intersectia dintre bulevardul Iuliu Maniu si strada Valea Lunga din Capitala, fiind implicate trei masini in miscare, dar si cinci autoturisme care erau parcate, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- O femeie a murit intr-un accident produs in București, in sectorul 3, pentru ca a traversat prin loc nepermis. Accidentul a avut loc pe strada Dristorului din Capitala, iar șoferul, un barbat de 63 de ani, nu consumase alcool, au stabilit polițiștii Brigazii Rutiere a Capitalei. Circulatia in zona a…

- Un accident grav a avut loc in Capitala, acolo unde un tir a lovit șapte mașini pe Bulevardul 1 Decembrie. Potrivit reprezentantilor Brigazii Rutiere a Capitalei, nu s-au inregistrat victime. "A fost vorba...

- Sapte masini parcate pe bd. 1 Decembrie 1918 din Capitala au fost avariate miercuri, dupa ce au fost lovite de un TIR care a franat brusc, transmite Agerpres.ro Potrivit reprezentantilor Brigazii Rutiere a Capitalei, nu s au inregistrat victime. A fost vorba despre o tamponare pe bd. 1 Decembrie nr.…

- Patru persoane, printre care doi copii, au fost transportate la spital, dupa ce, un autobuz s-a ciocnit cu o mașina. Accidentul a avut loc pe strada Muncești din sectorul Botanica al Capitalei.Din imagini se vede ca impactul a fost atat de violent in cat mașina a fost facuta zob.