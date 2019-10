Opt mașini, avariate pe o stradă din Constanța. Șoferul suspect a fugit Nu mai puțin de opt autoturisme parcate au fost avariate pe o strada din Constanța. Șoferul suspect de producerea accidentului a fugit de la locul incidentului, iar mașina sa a abandonat-o in mijlocul strazii. Autoritațile au fost alertate de catre proprietarii autoturismelor avariate. Conform reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, șoferul care ar fi avariat mașinile parcate este acum cautat de polițiști. De altfel, polițiștii fac cercetarile la locul faptei și audiaza posibili martori. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

