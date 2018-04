Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei face cercetari pentru distrugere in cazul celor trei incendii produse in Bucuresti in noaptea de sambata spre duminica in care opt autoturisme au fost distruse sau avariate. Verificarile sunt efectuate de lucratorii de la Sectiile 2 si 4 Politie.

- Pompierii din Bucuresti au intervenit in mai putin de o ora, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea a trei incendii la autoturisme, opt masini fiind distruse sau avariate. Exista suspiciunea ca focul a fost provocat....

- Un cetatean turc aflat la volanul unui autoturism a lovit opt masini parcate pe strada Doamna Ghica din Capitala, fara a se inregistra victime. Barbatul a fost dus la Institutul National de Medicina Legala pentru prelevarea de probe biologice.Brigada Rutiera a anuntat, duminica dimineata,…

- Poliția Naționala, Poliția Locala a sectorului 1, Jandarmeria și Pompierii au intrat in stare de alarma dupa ce, sambata, dupa ora 23.00, au primit mai multe apeluri telefonice care semnalau incendierea unor autoturisme in zona Bd. Ion Mihalache (fostul 1 Mai) - Calea Griviței.

- Cine vrea sa-i aduca un ultim omagiu jurnalistului Andrei Gheorghe poate sa faca asta astazi si maine pana la ora 22, pe strada Mendeleev din Capitala. Trupul nensufletit a ramas la IML, dar...

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs in Portul Constanta, zona Poarta 2. Trei masini au fost avariate serios in urma coliziunii.Un echipaj de politie se afla la fata locului.Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita in urma evenimentului. ...

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- Sevilla ar putea scapa de un adversar redutabil, marti, in 16-imile Ligii Campionilor. Paul Pogba este in continuare accidentat si ar putea fi lasat in afara lotului, a anuntat managerul echipei Manchester United, Jose Mourinho. Accidentarea lui Pogba a survenit in timpul ultimului antrenament…

- Accidentul s-a produs in zona Baneasa, la intersectia dintre Sos. Gheorghe I. Sisesti cu str. Oaspetilor. Potrivit ISU Bucuresti, cinci persoane sunt accidentate, patru fiind incarcerate, dintre care trei nu sunt constiente. La fata locului intervin 6 ambulante SMURD, 2 echipaje de descarcerare…

- Se circula cu dificultate, duminica, pe Drumul National 1, Valea Prahovei, sensul spre Capitala, din cauza numarului mare de turisti care se intorc din statiunile montane. Intre Predeal si Busteni se circula cu 10 kilometri pe ora, potrivit Centrului Infotrafic.

- Sase masini au fost distruse, in aceasta noapte, in Capitala de un sofer baut. Barbatul conducea haotic pe bulevardul Tineretului. A pierdut controlul volanului, a intrat in patru automobile parcate si a lovit o femeie ce tocmai coborase dintr-un autobuz.

- Accident cu doua mașini pe Calea Moșilor din Capitala! Un eveniment rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe una dintre cele mai circulate artere din București. Tramvaiele care circula in zona respectiva sunt blocate pe șine. Potrivit reprezentanților Poliției Rutiere, evenimentul s-a produs in dreptul…

- Valul de frig si precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile in municipiul Bucuresti, iar temperaturile se vor situa intre minus 15 grade si minus 3 grade Celsius, reiese din prognoza meteo publicata, joi, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat joi 12 masini pentru topit zapada, care actioneaza in toate sectoarele Capitalei, mentionand ca utilajele au o mare capacitate de topire si sunt prevazute cu filtre antipoluante, informeaza Agerpres.Pe platforme betonate din Capitala strangem…

- Vremea ramane geroasa in urmatoarele doua zile Valul de ger va continua în întreaga tara, cel putin pâna vineri seara, 2 martie. Pentru 13 judete din vest si centru, aflate sub cod galben, frigul se va intensifica pe parcursul noptilor, astfel ca se vor înregistra…

- Cel putin 16 masini au fost avariate joi dimineata, in urma unei explozii urmate de un incendiu care s-a produs joi dimineata la un magazin de alimentatie publica aflat la parterul unui bloc de pe bulevardul Gheorghe Sincai, a anuntat Daniel Vasile, purtator de cuvant al ISU Bucuresti Ilfov. Potrivit…

- Trei masini au fost avariate si trei persoane au fost ranite in urma unuii accident produs pe Soseaua Cristianului. Potrivit politistilor carambolul a avut loc din cauze unei soferite care nu a acordat prioritate.

- O explozie puternica s-a produs joi dimineața, in jurul orei 6.00, intr-un bloc din Capitala. In urma acesteia, cel puțin 16 autoturisme au fost avariate. Explozia, urmata de incendiu s-a produs la un spatiu de alimentație publica aflat la parterul unui bloc din Bd. Șincai. Suprafața afectata este de…

- Cel putin 16 masini au fost avariate. Suprafata afectata este de aproximativ de 100 metri, bunurile fiind distruse in totalitate. 10 masini de pompieri au intervenit, fiind scoase, ulterior, mai multe butelii. Nicio persoana nu a fost ranita, apartamentele de la etajele superioare nefiind locuite. Pompierii…

- Explozia nu s-a soldat cu persoane ranite, potrivit lui Daniel Vasile, purtator de cuvant al ISU Bucuresti Ilfov. Apartamentele de la etajele superioare nu sunt locuite, fiind inchiriate un operatori economici. Suprafata afectata este de 100 mp, iar bunurile au fost distruse in totalitate."Se…

- Un incendiu produs in București și soldat cu mari pagube materiale a fost stins in aceasta dimineața de echipele ISU. Cel putin 16 masini au fost avariate joi dimineata, in urma unei explozii urmate de un incendiu la un magazin de alimentatie publica aflat la parterul unui bloc de pe bulevardul Gheorghe…

- O explozie a avut loc, joi dimineata, la un restaurant situat la parterul unui bloc de pe Bulevardul Sincai din Capitala, fiind urmata de un incendiu. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, nicio persoana nu a fost ranita intrucat apartamentele de la etajele superioare nu sunt locuite. Circulatia e blocata..

- UPDATE Incendiul a fost stins. Pompierii au detașat 6 autospeciale la fața locului.O explozie, urmata de incendiu, a avut loc la un spațiu de alimentație publica aflat la parterul unui bloc de pe bulevardul Gheorghe Șincai din Capitala. Conform pompierilor, bunurile restaurantului au fost…

- Cel putin noua copaci s-au rupt in municipiul Focsani in aceasta noapte din cauza ninsorii si a lapovitei, crengile rupte nu au facut victime, dar au avariat cinci masini, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vrancea, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pompierii din Bucuresti au reusit, miercuri, dupa o interventie de aproximativ 12 ore, sa salveze o femeie care ameninta ca se arunca de la etajul al saselea al blocului in care locuia. Aceasta statea pe pervazul ferestrei de la balcon, a refuzat sa comunice motivul gestului sau si, pentru ca risca…

- O femeie a fost ranita și zece mașini avariate, noaptea trecuta, în urma unui accident produs la Constanța. Mașina condusa de femeie a lovit un stâlp, dupa care a ricoșat în mașinile parcate. Pompierii au fost solicitați sa intervina la scurt timp dupa miezul nopții pe bulevardul…

- Urmarire ca in filme, chiar in Capitala. Polițiștii au inceput sa urmareasca un șofer care a refuzat sa opreasca la semnele agenților, iar mai multe mașini au fost avariate in timpul acesta.

- Scene șocante in București și in localitatea Pantelimon: Poliția a urmarit mai mulți kilometri un șofer care nu a oprit la semnele agentilor. Fugit din Capitala, barbatul a intrat cu mașina in Pantelimon și a lovit mai multe autoturisme, ranind grav o persoana.Citeste si: Petitie FARA PRECEDENT:…

- Pompierii au fost alertati printr un apel la 112 ca un barbat a intrat in raul Dambovita, in zona Tipuri Noi din Capitala, acestia deplasandu se la fata locului. Barbatul a fost scos de scafandrii si transportat la spital.Barbatul are aproximativ 68 de ani. Din primele informatii, acesta s ar fi aruncat…

- Un microbuz de pasageri a luat foc, duminica seara, pe o strada din București.Citeste si : SCANDAL la Muzeul Taranului Roman - Proiectia unui film, intrerupta de credinciosi: 'Hey Soros, leave them kids alone...' / VIDEO Din fericire, nimeni nu a fost ranit in incident. Focul a izbucnit in…

- Soferul care ar fi provocat accidentul care a avut loc sambata, pe Bulevardul Dacia din Bucuresti, a fost dus la audieri dupa ce a fost externat din spital. Acesta a declarat ca avea viteza mare si ca a consumat droguri inainte de a se urca la volan.

- Incendiu puternic in carierul Ferentari din București. Doua case au fost cuprinse de flacari, iar mai multe echipaje intervin pentru a stinge focul. Patru autospeciale intervin pentru a stinge focul, care a cuprins doua case. Dispozitivul va fi insa suplimentat. Mai precis, alte doua autospeciale vor…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul a avut loc pe Șoseaua Pantelimon din Capitala. Pompierii au gasit victima inconștienta și au acționat pentru descarcerarea acesteia. O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul…

- Un internaut a comentat pe marginea modului ]n care procedeaz[ samsarii de apartamente din Capitala. Este bine știut ca orice om iși dorește o casa a lui și cauta cu disperare cele mai bune oferte. Un internaut a scos la iveala modul in care procedeaza samsarii de apartamente, atragand astfel atenția…

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial din Bucuresti din sectorul 2, dupa ce a lovit si muscat politistii care fusesera chemati de o angajata a magazinului care a reclamat ca aceasta si-ar fi agresat copilul, informeaza Politia Capitalei.

- Un caz grav a avut loc ieri, intr un mall din Bucuresti, daca ar fi sa ne luam dupa postarea utilizatorului de pe Facebook Florin Armeanca.Acesta spunea:"Abuzurile politiei romane I au lasat copilul minor de circa 4 5 anisori in grija unor straini. Copilul de frica a urinat si striga "o bate pe mami"…

- Sute de oameni din toata țara au plecat spre București pentru a participa la protestul fata de modificarile aduse legilor justiției. Au ajuns in Capitala si protestatarii care au pornit pe jos din Cluj și Tirgu-Mureș.

- Un protest de amploare este organizat sambata in Capitala, la care sunt asteptati cel putin 15 mii de oameni din toata tara. Manifestantii din marile orase au pornit deja spre Bucuresti, informeaza Digi 24.Guvernarea PSD si modificarile propuse pentru legile justitiei scot oamenii in strada. Mii de…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Sectia 14 de Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, face cercetari dupa ce un taximetrist a fost batut de trei șoferi UBER. Agresiunea a avut loc in fața unul club din Capitala. „Cercetarile au fost declansate in urma unei plangeri formulate la data de 19 ianuarie…

- Un incendiu de proportii a izbucnit, luni, la o teava de gaze a unei statii de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, judetul Gorj. Mai multe autoturisme aflate in apropiere au fost avariate, dar nu exista victime. Focul a cuprins si cladirea administrativa a firmei, mai multe echipaje intervenind…

- Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, incendiul a izbucnit intr-un apartament de la etajul 4 al unui bloc din Sectorul 1 al Capitalei, din cartierul Dorobanti, iar flacarile sunt vizibile din exteriorul cladirii. Focul arde cu degajari foarte mari de fum in apartament, pe casa scarii, dar si in afara.…

- Incendiu in Covasna, la un centru de colectare fier vechi. Pompierii din cadrul Detașamentului de pompieri Sfantu Gheorghe, județul Covasna, au intervenit, in dimineața zilei de joi, 11 ianuarie, la un incendiu izbucnit in curtea unui operator economic, ce se ocupa cu reciclarea materialelor refolosibile…

- Pompierii chemați sa stinga un foc izbucnit in Capitala au descoperit trupul neinsuflețit al unui barbat. Informațiile de pana acum indica faptul ca iubita lui l-ar fi ucis și dupa ar fi pornit intenționat focul pentru a-și ascunde fapta.

- Ne mai miram ca nu gasim locuri de parcare. Sunt 2.992 de locuri ocupate de mașini abandonate de proprietari pe domeniul public. Datele reies in urma calculelor facute de reporterii Libertatea pe baza raspunsurilor primite de la Direcțiile de Poliție Locala de la toate cele 6 sectoare din București.…

- Doua accidente similare au avut loc in noaptea de Revelion in București. Acestea au fost provocate de șoferi care s-au urcat la volan sub influența bauturilor alcoolice. Nu mai puțin de zece mașini au fost distruse, potrivit Observator.tv.