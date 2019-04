Stiri pe aceeasi tema

- Doina Melinte si Vali Ionescu Caciureac (atletism), Miodrag Belodedici, Helmuth Duckadam, Gheorghe Hagi si Gheorghe Popescu (fotbal), Narcisa Lecusanu si Alexandru Dedu (handbal), respectiv Laura Badea si Mihai Covaliu (scrima) vor fi distinsi cu titlul onorific de ”Ambasador al Sportului Curat” de…

- Azi a debutat, in Sala Polivalenta din București, ediția a 70-a a Europenelor de lupte. Cei mai buni sportivi din Europa se bat la București pentru aurul continental. Romania organizeaza dupa o pauza de 40 de ani o noua ediție a campionatelor continentale de lupte. Peste 500 de sportivi din 38 de țari…

- Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din Romania, a avut loc, marți seara, la Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București. Pe covorul roșu au pașit peste 800 de invitați, iar gala a fost prezentata pentru a patra oara consecutiv de actorul Alexandru Bogdan.…

- In prima zi de primavara calendaristica din 2019, 1 martie, la Timisoara s-a deschis un Centru National Olimpic de Pregatire a Juniorilor pentru handbalistii nascuti in anul 2003.In Banat se vor pregati 19 jucatori, sub comanda antrenorului spaniol Jordi Giralt Alberich, iar centrul din orasul…

- Incepand din data de 18 februarie 2019, ora. 10.00 pana pe 25 februarie 2019, ora 00.00, munca și implicarea asistenților sociali și a celor care au sprijinit asistența sociala in anul 2018 au putut fi recunoscute printr-un simplu vot online, pe site-ul Galei, la secțiunea Vot online - http://poll.cnasr.ro…

- Mateiu Caragiale s a nascut pe 25 martie 1885 la Bucuresti si a decedat pe 17 ianuarie 1936. A a fost un mare istoric al heraldicii, poet si scriitor roman, dar si primul fiu al lui Ion Luca Caragiale. "Gradinele amagirii"Gradinele amagiriite asteapta acolo undeApusa tinerete s a ofilit de dor,Si apa…