Opt elevi au fost ucişi cu lovituri de cuţit în China Drama a avut loc luni, in prima zi de scoala in satul Chaoyangpo, in provincia Hubei, a precizat primarul orasului Enshi, de care tine satul.



Un suspect, un celibatar de 40 de ani originar din sat, a fost arestat, potrivit aceleiasi surse. Din primele informatii, elevii au fost injunghiati.



Atacurile cu cutit nu sunt rare in China, unde dreptul la portarma este foarte strict reglementat.



In aprilie 2018, un barbat de 28 de ani a ucis noua elevi de colegiu cu lovituri de cutit in provincia Shaanxi (nord). El a fost executat in luna septembrie a aceluiasi an, dupa ce… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Opt copii au murit intr-un atac desfasurat la o scoala din provincia Hubei, aflata in estul Chinei, in prima zi de scoala a acestui an scolar, au informat autoritatile, adaugand ca un suspect a fost deja retinut.

- Atacul a avut loc la scoala primara Chaoyangpo din orasul Enshi, provincia Hubei. Potrivit unui comunicat al autoritatilor, un individ in varsta de 40 de ani, inarmat cu un cutit, a atacat elevii in jurul orei locale 8.00, cand acestia trebuiau sa intre in clasa. Suspectul a fost deja retinut de politisti.…

- Atacul a avut loc la scoala elementara Chaoyangpo, din orasul Enshi. Potrivit autoritatilor, un barbat de 40 de ani, Yu, a atacat elevii la ora locala 08.00 dimineata, cand acestia veneau la scoala. Suspectul se afla in custodia politiei. Opt copii au fost ucisi, iar alti doi au fost raniti.…

- Alte ploi sunt asteptate in perioada urmatoare, a anuntat joi televiziunea de stat chineza, in timp ce cantitatea medie de precipitatii in zonele afectate in aceasta saptamana a fost cu 51% mai mare decat in aceeasi perioada din anii trecuti si cea mai mare inregistrata din 1961.Televiziunea…

- Aflata intr-o vizita oficiala in județul Timiș, delegația Guvernului provinciei Yunnan (China), condusa de viceguvernatorul Yang Baojian, a avut o intalnire cu conducerea Camerei de Comert, ... The post Oportunitati de colaborare economica intre judetul Timis si provincia chineza Yunnan appeared first…

- Cum s-a desfașurat crima din Bragadiru, ce se cunoaște pana acum Manuela a fost ucisa, potrivit datelor de pana acum, de prietenului iubitului sau. Cei doi baieți vorbisera despre jaf, dar susțin ca nu se gandisera deloc la crima, ci doar la jaf. Iubitul Manuelei, in varsta de 26 ani, a…

- China si Natiunile Unite au ajuns la un "consens larg" asupra activitatii de combatere a terorismului, a anuntat duminica ministerul chinez de externe, dupa o controversata vizita in provincia chineza Xinjiang a subsecretarului general al ONU pentru combaterea terorismului Vladimir Voronkov, transmite…