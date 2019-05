Opt din zece români ar vrea să lucreze de acasă. Cine sunt angajații care beneficiază de telemuncă Aproximativ 80% dintre salariatii romani si-ar dori sa munceasca de acasa macar o data pe saptamana, arata datele unui studiu derulat in 2018 de platforma de recrutare online eJobs. Potrivit studiului, IT-iştii şi angajaţii din poziţii de middle management din companiile care activează în România beneficiază de cel mai mult timp lucrat de acasă (telemuncă). Astfel, în timp ce opt din 10 români ar vrea să lucreze de acasă, în Finlanda procentajul ajunge la aproape 50%. De asemenea, 32% dintre top managerii din Estonia… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

