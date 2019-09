Opt din zece părinţi vor să participe la deschiderea anului şcolar alături de copiii lor (sondaj) Opt din zece angajati care sunt parinti intentioneaza sa lipseasca de la serviciu pentru a participa la festivitatea de deschidere a noului an scolar alaturi de copiii lor, conform unui sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs. Aproape jumatate dintre acestia sunt insa nevoiti sa-si ia o zi de concediu, fiindca nu toti angajatorii le permit sa lipseasca cu aceasta ocazie, arata datele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs. Cei mai multi dintre angajati, respectiv 43%, spun ca se vor intelege cu seful direct pentru a lipsi cateva ore, insa 39% spun ca sunt nevoiti sa-si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

