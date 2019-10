Stiri pe aceeasi tema

- La nivel global se estimeaza ca, in 2019, vor fi generate 50 de milioane de tone de deseuri provenite de la echipamente electrice si electronice (DEEE), din aceasta cantitate doar 20% fiind reciclata, arata datele internationale, citate de Asociatia Environ cu ocazia Zilei Internationale a Deseurilor…

- Incidenta in crestere a bolilor cauzate de modul de viata al oamenilor, care este influentat de factori precum izolarea sociala, inegalitatea de venituri, alimentatia sau poluarea, ameninta sa sufoce bugetele de sanatate la nivel global, reiese din sondajul global Social Determinants of Health, realizat…

- Presiunea Chinei de a exporta tehnologia de supraveghere prin unele dintre cele mai mari companii, inclusiv catre democrațiile liberale, a ridicat ingrijorari din cauza riscurilor ca datele sa fie trimise catre Beijing, crescand influenta Partidului Comunist, transmite CNBC, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Rata somajului a scazut la 3,8% in trimestrul II din acest an iar cel mai ridicat nivel, 15%, a fost inregistrat in randul tinerilor cu varste intre 15 si 24 ani, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi. Fata de primul trimestrul, rata somajului a scazut cu 0,3 puncte procentuale…

- Airbus a revizuit miercuri in crestere estimarile privind cererea de avioane in urmatorii 20 de ani, pe fondul extinderii expansiunii noilor hub-uri industriale din Asia, dar a avertizat asupra consecintelor sporirii protectionismului, transmite Reuters.

- Google, divizie a grupului Alphabet, a inchis un serviciu oferit operatorilor wireless la nivel global, care le permitea sa evalueze calitatea semnalului, din cauza ingrijorarii companiei ca distribuirea datelor utilizatorilor sistemului Android ar putea atrage atentia utilizatorilor si autoritatilor…

- Aproape 17,5% dintre directorii executivi (CEOs) ai celor mai mari 2.500 de companii listate la nivel global au parasit, anul trecut, pozitiile pe care le detineau, un numar record de plecari in ultimii 15 ani, potrivit studiului 2018 CEO Success, recent publicat de PwC si

