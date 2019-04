Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi bebelusi care au murit la nastere in perioada 2007-2014 au fost tinuti aproape zece ani la morga Spitalului de Obstetrica Ginecologie din Ploiesti. Copiii nu au putut fi inmormantati din cauza birocratiei si a indolentei parintilor.

- Mai multi bebelusi care au murit la nastere in perioada 2007-2014 au fost tinuti aproape zece ani la morga Spitalului de Obstetrica Ginecologie din Ploiesti. Copiii nu au putut fi inmormantati din cauza birocratiei si a indolentei parintilor.

- Copiii care au murit la Maternitatea din Ploiesti in ultimii 13 ani au fost inmormantati astazi in Cimitirul Mihai Bravu, dupa ce li s-a facut o slujba. La aceasta situatie s-a ajuns din cauza birocratiei si totul a iesit la iveala in timpul sedintei Consiliului Local.

- Un accident grav s-a produs duminica dimineața, pe DN 1 la Banesti, in zona Bisericii Calatorului, fiind implicate trei autovehicule. Doi oameni au murit și un altul a fost ranit grav. Se pare ca o autoutilitara, in timp ce se deplasa pe sensul catre Ploiesti, a intrat in coliziune cu doua autoturisme…

- O cantareața foarte cunoscuta din Tanzania a murit la varsta de 22 de ani, la scurt timp dupa ce a nascut un baiețel. Jessie Q a incetat din viața pe data de 6 aprilie, intr-un spital din orașul Dar es Salaam din cauza unor complicații aparute la doar cateva ore dupa ce a nascut. Tanara era unul dintre…

- Soția unuia dintre barbații morți, incurcați la Morga din Ploiești, a declarat, vineri, ca a depus plangere și așteapta ca procurorul de caz sa dea o decizie de deshumare pentru ca, apoi, sa iși inmormanteze soțul creștinește, potrivit Mediafax.Cristina Moldoveanu, soția barbatului mort, luat…

- Doi frati gemeni, nascuti pe 28 ianuarie in maternitatea din Barlad, au fost abandonati in spital, in timp ce micutii erau internati in sectorul prematuri, pentru a lua in greutate. Mama lor, o tanara in varsta de 20 de ani, a abandonat cele doua fapturi fara sa stea prea mult pe ganduri. Spitalul a…

- In unele cazuri, aceștia au fost aduși pe lume de mame minore care, la randul lor, nu au depașit varsta copilariei, deși unele dintre ele sunt chiar și la a doua naștere. Din pacate, fenomenul abandonului copiilor la naștere ramane unul de actualitate la nivelul județului Buzau, fiind o consecința…