- Ultimii jihadisti din gruparea Statul Islamic (SI) s-au repliat vineri intr-o tabara, pe malul unui rau, in estul Siriei, unde sunt asediati de forte sustinute de Washington care se pregateau de o ultima batalie cu acestia, relateaza AFP, potrivit news.ro.Mii de barbati, femei si copii, inclusiv…

- Forțele democratice siriene (FDS), dominate de combatanți kurzi, au lansat vineri asaltul final asupra ultimei redute a jihadiștilor, în estul Siriei, a anunțat purtatorul lor de cuvânt, pe Twitter, scrie AFP."Dupa evacuarea a mii de civili și a camarazilor noștri deținuți la…

- Statul Islamic este pe cale sa-si piarda ultimul bastion de pe malurile Eufratului in Siria, insa desi vremea sa de stapanire teritoriala a trecut pentru moment, exista o viziune aproape universala ca gruparea jihadista inca ramane o amenintare, scrie Reuters.

- Camioane cu barbati, femei si copii la bord au parasit miercuri ultimul ”buzunar” al rezistentei gruparii Statului Islamic (SI) in estul Siriei, o evacuare care apropie fortele arabo-kurde sustinute de Washington de asaltul final, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Slovacia va comemora…

- El a multumit Rusiei pentru asistenta oferita in combaterea gruparii jihadiste, conform unor remarci televizate facute la inceputul unei intrevederi cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov. Rusia a luptat pentru eradicarea Statului Islamic in Siria ravasita de razboi, tara care se invecineaza…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) numara inca mii de combatanti in Irak si Siria, combatanti care mai pot reprezenta o amenintare in Orientul Mijlociu (OM) si dincolo de aceasta regiune, a declarat marti directorul serviciilor americane de informatii Dan Coats, transmite AFP. Statul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se declara hotarat sa neutralizeze gruparea terorista Statul Islamic in Siria, in pofida planului anuntat de retragere a trupelor americane din aceasta zona de conflict, a declarat senatorul Lindsey Graham, unul dintre cei mai influenti ...

- Presedintele american Donald Trump, care afirma ca si-a atins scopul de 'a invinge gruparea Statul Islamic' in Siria, are in vedere o retragere completa a trupelor SUA stationate in aceasta tara, relateaza AFP. 'Este o retragere totala' care va interveni 'cat mai repede…