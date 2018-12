Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti l-a condamnat la 8 ani si 4 luni de inchisoare, in prima instanta, pe Ronnen Herscovici, tanarul care, in martie 2017, l-a lovit intentionat cu masina pe un politist de la Rutiera. Magistratii au mai dispus ca tanarul sa plateasca daune morale de 10.000 de euro politistului.

- Un nou scandal de proporții este in plina desfașurare la Spitalul Sanador din București.Dupa ce un copil internat la clinica privata a murit in urma unei intervenții chirurgicale, trei tineri și-au pierdut mama care se trata la aceeași unitate medicale. Femeia suferea de o boala grava și se…

- In dosarul Colectiv a fost desemnat un nou judecator de la Tribunalul Bucuresti. Mihai Balanescu a decis luni ca procesul nu se reia de la zero, iar primii 25 martori vor fi chemati sa dea declaratii in instanta la urmatorul termen din 9 noiembrie,...

- Polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au aplicat sechestrul asigurator pe 16 bunuri imobile, in valoare totala de peste 41.000.000 de lei, ale lui Carmen Adamescu. Fosta sotie a lui Dan Adamescu este urmarita penal intr-un…

- Politistii au efectuat, miercuri, sapte perchezitii in Bucuresti la locuintele mai multor persoane banuite de cauzarea unui prejudiciu de 43.000.000 de lei, prin delapidare si evaziune fiscala. Suspectii au functii de conducere in cadrul unei societati comerciale si ar fi incheiat mai multe contracte…

- Tribunalul Bucuresti a judecat acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) –... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Politisti specializati in investigarea criminalitatii economice efectueaza miercuri dimineata 26 de perchezitii, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Dambovita, Arges si Prahova, la sediile mai multor firme si locuintele unor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de aproape 9.000.000…