- Cincisprezece angajați ai Penitenciarului Spital Rahova sunt cercetați de procurori pentru rele tratamente aplicate deținuților și pentru favorizarea faptuitorului. Anchetatorii spun ca incepand cu 2015, angajații au supus patru deținuți la rele tratamente iar apoi au influențat declarațiile acestora.…

- Opt angajati ai Spitalului Penitenciar Rahova au fost retinuti, fiind suspectati de fapte de violenta impotriva detinutilor, afirma surse judiciare pentru News.ro. In aceasta ancheta ar fi vizat si directorul institutiei, iar marti au avut loc la spitalul penitenciar au ...

- Directorul Spitalului Penitenciar Rahova este cercetat de anchetatori pentru ca ar fi agresat mai multi detinuti. Acesta a fost ridicat de procurori, marti, alaturi de alti angajati ai unitatii de detentie.

- Directorul Spitalului Penitenciar Rahova si alti 22 de angajati ai penitenciarul au fost ridicati de mascati, potrivit Romania TV. Dintre acestia, opt au fost retinuti. Ei sunt acuzati ca au batut mai multi detinuti, pacienti ai Spitalului Penitenciar Rahova. Acțiunea a fost organizata de procurorii…

- Politistii bucuresteni au destructurat o retea de hoti formata din patru barbati care sunt acuzati ca au furat mai multe obiecte vestimentare si accesorii din mall-uri situate in Capitala si in judetul Prahova. Din datele și probele administrate in cauza de catre polițiști din cadrul Serviciului Investigații…

- In ziua de 5 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Topoloveni au retinut pe baza de ordonanta pentru 24 de ore pe C.I., de 31 de ani și pe Ș.G.C., de 30 de ani, ambii din comuna Bogați. Acestia sunt banuiti ca, in cursul serii de 5 februarie a.c., ar fi sustras unui barbat de 33 de…

- "In seara zilei de vineri, persoana vatamata si un prieten aflat in vizita au atras atentia mai multor tineri ca sunt prea zgomotosi si deranjeaza linistea locatarilor. Ca urmare a acestei discutii, patru tineri din grup au exercitat acte de violenta fata de cele doua persoane, lovindu-le cu pumnii…

- Statistica alarmanta in Romania lui 2018! Astfel, 284 de morți violente au avut loc anul trecut in Satu Mare și peste 50 de cazuri de ucidere din culpa, potrivit raportului Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare. Reamintim ca și Bucureștiul a fost zguduit in ultima perioada de mai multe tragedii.

- Apele se tulbura teribil in lumea muzicii de petrecere, scrie wowbiz.ro. In urma cu patru zile, Marius Tepeliga, un indragit cantaret de manele, a fost retinut de politisti, dupa ce timp de doua saptamani, el a fost cautat intens de oamenii legii! Citeste si Politistii de frontiera au descoperit…

- Politistul batut de Boureanu cere daune de 50.000 de euro. Dorin Iamandi, unul dintre politistii de la Brigada Rutiera implicati in conflictul cu Cristian Boureanu, a anuntat joi, 25 ianuarie, ca se constituie parte civila si cere daune de 50.000 de euro in dosarul in care fostul deputat este judecat…

- Politistii Capitalei au identificat patru persoane, care au fost conduse la audieri la sediul Sectiei 14 Politie, în urma cercetarilor din dosarul ce priveste scandalul dintre mai multi soferi si un taximetrist, informeaza un comunicat de presa al DGPMB. Potrivit sursei citate, investigatiile…

- Potrivit sursei citate, investigatiile sunt continuate de subunitatea de politie sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 sub aspectul savarsirii infractiunilor de amenintare si lovire sau alte violente. Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia…

- Sectia 14 de Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, face cercetari pentru lovire sau alte violente si amenintare, dupa ce un taximetrist a reclamat ca a fost batut de trei soferi UBER.

- „Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 14 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, efectueaza cercetari intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de lovirea sau alte violente si amenintare”, a anuntat vineri Politia Capitalei.…

- O tanara a fost agresata intim in urma cu doua zile pe o strada din Sectorul 6, in scurt timp politistii identificand si retinand un barbat de 20 de ani, pe care l-au condus la audieri si apoi l-au retinut. Surse din Politie au declarat, joi, pentru Agerpres, ca tanara este politista si agresorul…

- Ieri, 16 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Cugir au depistat, in flagrant delict, un barbat de 36 de ani, din Cugir si pe fiul acestuia, un minor in varsta de 16 ani, in timp ce incercau sa vanda produse electronice provenite dintr-un furt, fapta ce a fost…

- Politistii din Cugir au retinut un barbat din oras si pe fiul acestuia, ce sunt banuiti de comiterea unui furt din locuinta. Pentru prinderea celor doi, politistii au organizat un flagrant. La data de 16 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Cugir au depistat,…

- UPDATE: Doi ploiesteni, unul in varsta de 38 de ani si cel de-al doilea in varsta de 40, au fost retinuti sub acuzatia de spalare de bani si evaziune fiscala, in urma perchezitiilor desfasurate astazi. Alaturi de acestia a fost retinuta si o bucuresteanca, in varsta de 38 de ani, pentru complicitate…

- Parchetul General face cercetari in dosarele consilierului lui Carmen Dan, anunta surse citate de Realitatea TV. Mai exact, procurorii vor verifica ce au facut colegii lor de la parchetele mai mici. Conform surselor Realitatea TV, in dosarele lui Valentin Riciu nu s-a facut mai nimic.Valentin…

- Zeci de percheziții au avut loc, joi, in județele Bistrița-Nasaud și Mureș, dar și in Capitala, la instituții publice, precum și domiciliile unor persoane, intr-un dosar penal privind fapte de corupție. Potrivit unui comunicat al Direcției Generale Anticorupție, in acest caz sunt implicați angajați…

- Ascultarile ambientale ale populației, in perioada comunista, nu sunt simple mituri urbane. Un exemplu din Alba Iulia arata cum planuiau securiștii ascultarea unei familii in a caror scara de bloc au aparut ”inscripții dușmanoase”, dar și cați angajați erau implicați in aceasta operațiune. Trei oameni…

- Un tanar din București, care a pierdut la pacanele, snopit in bataie de agenti de paza. Intreaga scena a fost filmata și totul a fost facut public pe pagina de Facebook „Vai și-amar” . Intamplarea a vut loc in seara de 17 decembrie. In imagini se vede cum un barbat, care pare in stare avansata de ebrietate,…

- Potrivit IPJ Constanta, 15 suspecti au fost retinuti pentru furt calificat prin metoda "Imprietenire". In cursul zilei de ieri, politistii din Constanta, impreuna cu procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta si cu suportul Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat 17 perchezitii…

- Cei opt suspecti retinuti marti la Alba Iulia pentru delapidare, fals si taiere fara drept de arbori sunt prezentanti miercuri dimineata Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj. Printre retinuti se afla si Alexandru Sinea, directorul DSP Alba.

- Percheziti la Cluj. Dosar de contrabanda cu tigari si articole pirotehnice Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti fac, miercuri, 43 de perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in judetele Ilfov, Buzau, Dambovita si Cluj, intr-un dosar de contrabanda. Vor fi puse in aplicare…

- In urma cu un an, un tanar din comuna Racaciuni (Bacau) a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Moreni (Dambovita), pentru ultraj, dosar in care parte vatamata a fost un agent din Penitenciarul Margineni. B.I.B. (25 de ani) este in prezent arestat in alta cauza in Penitenciarul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, la Antena 3, comentand ultimul incident in care a fost implicat un echipaj de politie, ca au loc "atacuri violente la adresa politistilor" si ca "este mai important ca niciodata sa intelegem ca acum este momentul ca legislatia sa fie schimbata"…

- Doi tineri, de 20 si 32 de ani, din comuna Matasari, au fost retinuti aseara de politistii gorjeni, dupa ce ar fi lovit un barbat,de 40 de ani, din Rovinari, in urma unui conflict spontan. Agresiunea a avut loc pe raza localitatii Matasari, iar victima se deplasa pe jos, catre locuinta sa din comuna.…

- Firmele sub 21 de angajati vor fi nevoite sa ii cheme pe toti la negocierea Contractului Colectiv de Munca (CCM), devenita obligatorie prin OUG 82/2017, daca salariatii nu reusesc sa ajunga la un acord privind alegerea unui reprezentant, sustin specialistii in fiscalitate si salarizare ai Romanian Software,…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a acordat un interviu pentru Euronews, in care vorbește despre legile justiției. Ea susține ca adoptarea acestor legi va impune controlul politic asupra procurorilor și, totodata, precizeaza ca in Romania s-a format o masa de politicieni și oameni de afaceri…

- Politistii din Alba Iulia au depistat, in flagrant delict, 3 barbati banuiti de comiterea furtului sumei de 12.535 de lei dintr-un aparat amplasat intr-o sala de jocuri din Alba Iulia. Cei 3 au fost retinuti si vor fi prezentati procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. Potrivit IPJ Alba, in…

- Doi pitesteni au fost retinuti de politisti, joi, pentru savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. Politistii Biroului Investigtii Criminale Pitesti i-au retinut pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, pe D.A., de 36 de ani si pe D.I. de 31 de ani,…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Politia Sectorului 4 ndash; Serviciul de Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, pun in aplicare 5 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti…

- "In legatura cu adresa dumneavoastra nr. 4c-30/139 din data de 13 noiembrie 2017, reiterez convingerea ca obiectul de activitate al comisiei speciale de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului…

- Procurorul care instrumenteaza noul dosar al lui Liviu Dragnea este Alexandra Carmen Lancranjan, de 32 de ani, din Teleorman, din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie.Conform realitatea.net, experienta profesionala a…

- Doi oameni de afaceri au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti pentru mai multe infractiuni, intre care deturnare de licitatii publice, dare de mita, ultraj si santaj, unul dintre acestia fiind Constantin Vlad, zis "Someru".Potrivit unui…

- Doi barbați din București, banuiți de inșelaciune prin metoda „ACCIDENTUL”, au fost reținuți de polițiștii din Blaj. Aceștia urmeaza sa fie prezentați in fața instanțelor pentru dispunerea masurilor legale. Politistii din Blaj au depistat, in flagrant delict, doi barbati din municipiul Bucuresti,…

- Politistii din Blaj au depistat, in flagrant delict, doi barbati din municipiul Bucuresti, imediat dupa ce au incercat sa insele o varstnica din municipiu, prin metoda „accidentul”. Cei doi au fost retinuti, iar in cursul zilei de duminica, 12 noiembrie, vor fi prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Barbatul care a fost implicat in accidentul rutier produs marți pe str. Baicului, soldat cu un mort, a fost arestat prin decizia magistraților Judecatoriei Sectorului 2. "În urma propunerii Parchetului de pe lânga Judecatoria Sectorului 2, magistrații au luat masura…