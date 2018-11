Stiri pe aceeasi tema

- Opt angajati ai Centrului Social "Sfantul Andrei" din Ploiesti, acuzati de rele tratamente aplicate minorului, au fost plasati in arest la domiciliu pentru 30 de zile, printr-o decizie definitiva a Tribunalului Prahova, dupa ce au fost filmati in timp ce agresau fizic mai multi copii cu dizabilitati.…

- Trei copii din Iasi au reusit sa socheze intreg orasul dupa ce au omorat in bataie un om al strazi. Adolescentii l-au jefuit inainte de banii pe care cersetorul ii obtinuse de la trecatori. Este vorba de suma de 14 lei. Cei trei copii, cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani au fost trimisi in judecata…

- In momentul in care a ajuns la spital, medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" spuneau ca este vorba despre un caz de gravitate deosebita, urechea stanga fiind complet mancata, iar la cea dreapta, situatia fiind aproape identica. Ulterior, reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si…

- Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Prahova, Raluca Brezeanu, anchetatorii au retinut pentru 24 de ore 11 persoane, intre care patru femei si sapte barbati, in dosarul vizand infractiuni impotriva dezvoltarii fizice sau intelectuale a copiilor in cadrul caruioa s-au facut descinderi in cursul…

- Cinci fete cu varste cuprinse intre 13 si 16 ani, dintr-un centru pentru minori, au ajuns zilele trecute la spital dupa o intoxicatie cu etnobotanice. Salvarea a fost chemata chiar de catre supraveghetoarea centrului, spun reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului…

- Femeia din Dolj care și-a omorat baiețelul de trei ani pentru ca era „diavolul” nu va face nicio zi de inchisoare deoarece nu a avut discernamant in momentul in care a comis crima. Asta susțin medicii legiști de la Institutul „Mina Minovici” care au finalizat expertiza psihiatrica a Irinei Ina Pleșa.…

- La Serviciul Interventie in Regim de Urgenta si Violenta in Familie din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava au fost inregistrate, in primele opt luni ale anului, 324 de cazuri confirmate de copii abuzati si neglijati.Sefa DGASPC Suceava, Nadia ...

- BANI EUROPENI… Un proiect mai vast al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, care vizeaza desfiintarea Centrului de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap de la Husi, prin dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viata independenta si integrare in viata…