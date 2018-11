Stiri pe aceeasi tema

- Indicele principal al Bursei de la Bucuresti, BET, se afla pe locul doi pe primele noua luni ale anului in topul cresterilor indicilor principali ale burselor din Uniunea Europeana, cu un avans de 8,5%, dupa indicele CYMAIN al pietei din Cipru, care conduce topul cu 10,1%, arata o analiza PwC.…

- In ceea ce priveste Europa, am reamintit din partea mea si a guvernului italian, ca Uniunea Europeana nu poate interveni asupra tarii mele cu amenintari, in ceea ce priveste decizia guvernului meu sau parlamentului meu.

- Presedintele Klaus Iohannis crede ca tendinta de scadere a increderii romanilor in UE, confirmata de cel mai recent Eurobarometru, este mai degraba temporara, rezultat al politicii interne duse de coalitia majoritara PSD-ALDE. "Tine mai mult de regulile interne (...) Confuzia generata de coalitia…

- Apartenenta la Uniunea Europeana este perceputa pozitiv de cei mai multi dintre europeni - 62%, un nivel record din 1983 incoace, potrivit ultimului Eurobarometru comandat de Parlamentul European. Exista si exceptii: increderea romanilor in apartenenta la UE pierde zece procente, in doar sase luni,…

- Reprezentantii grefierilor si ai personalului nejudecatoresc din sistemele de justitie din Uniunea Europeana, Norvegia, Coreea de Sud, Japonia, Maroc si Tunisia se reunesc la Bucuresti, in perioada 27-28 septembrie 2018, la Palatul Parlamentului, pentru a dezbate si a stabili in cadrul Adunarii Generale…

- „Europa trebuie sa respire cu cei doi plamani ai ei, de est si de vest. Daca acest lucru nu se intampla, Europa ramane fara suflare si impresia mea este ca Europa noastra incepe sa ramana fara suflare, asa ca trebuie sa punem accent pe cooperare, sa folosim o limba comuna pentru est si pentru vest“…

- Socialiștii europeni au primit cererea de excludere a PSD din grupul S&D. Europarlamentarul S&D Catalin Ivan a trimis, luni, socialistilor europeni o solicitare privind excluderea PSD din S&D, precum si demisia sa din grup, incepand cu data de 1 octombrie, in cazul in care nu se va lua o decizie legata…

- BUCURESTI, 8 sept — Sputnik, Doina Crainic. Marea Britanie ar vota pentru ramânerea în bloc daca s-ar desfașura un nou referendum, arata un nou sondaj de opinie, sugerând ca aproape 60% dintre britanici doresc ramânerea. © Sputnik / Dmitry ParshinBrexit: Cine va…