Directorul general al Directiei Sistemul Informational Electoral National din cadrul Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Ovidiu Oproaica, a declarat vineri ca vor fi mai putine cozi la sectiile de votare din strainatate la alegerile prezidentiale. "Tableta este putin diferita de tableta care va functiona in tara, in sensul ca AEP, in afara de faptul ca vrea sa fluidizeze procesul de vot, a ales si varianta paperless, fara hartie. In acest moment, listele vor fi generate doar pe tableta (...), pentru prima data se va folosi semnatura digitala pe ecranul tabletei (...) Vor fi mai multi operatori…