- "Am aflat cu profunda indignare despre atacul sangeros caruia i-a cazut victima primarul orasului Gdansk, Pawel Adamowicz. Este revoltator si socant ca violenta isi gaseste tot mai des locul in viata publica. Politica se combate cu argumente, nu cu violenta. In numele poporului roman si al meu personal,…

- Mii de polonezi au protestat luni impotriva urii si a violentei, la Varsovia si in alte localitati, dupa decesul primarului din Gdansk, Pawel Adamowicz, relateaza PAP, preluata de France Presse. Adamowicz,...

- Mii de polonezi au protestat luni impotriva urii si a violentei, la Varsovia si in alte localitati, dupa decesul primarului din Gdansk, Pawel Adamowicz, relateaza PAP, preluata de France Presse. Adamowicz, in varsta de 53 de ani, a decedat luni, la spital, din cauza ranilor grave pe care…

- Primarul orasului polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, a decedat luni dupa-amiaza in urma ranilor suferite prin injunghiere duminica seara, anunta autoritatile. Pawel Adamowicz era in stare critica, iar medicii nu l-au putut salva, a comunicat luni dupa-amiaza Spitalul municipal din Gdansk, citat…

- Primarul orasului polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, a decedat luni la spital dupa ce in ziua anterioara a fost atacat cu cutitul in timpul unui eveniment filantropic, a anuntat ministrul sanatatii polonez, Lukasz Szumowski, transmite Reuters. ''Nu am putut castiga'', a declarat Szumowski…

- Pawel Adamowicz a fost resuscitat la fata locului si transportat de urgenta la un spital din apropiere, unde a fost operat. Medicii au declarat ca starea sa este „critica” si „grava”. Conform presei poloneze, care face referire la rapoartele politiei, presupusul atacator este Stefan W, un…

- Primarul marelui port polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, grav ranit cu cutitul duminica seara, este in viata dupa o operatie de cinci ore, dar inca nu se afla in afara oricarui pericol, au informat medicii, relateaza AFP. "Pacientul este in viata", le-a declarat jurnalistilor in jurul orelor 02.00 (01.00…

- Primarul marelui port polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, a fost atacat duminica seara de un necunoscut care l-a lovit de mai multe ori cu un obiect ascutit, au informat media locale, citand martori, transmite AFP. Primarul a fost reanimat la locului incidentului dupa care a fost transportat…