Opriţi-l cu orice preţ! Insa, situatia din teren obliga la actiuni disperate. Lasarea la putere a unui PSD condus de Liviu Dragnea inseamna scoaterea Romaniei din UE. Fereastra de oportunitate a clicii mafiote din PSD-ALDE expira in cateva saptamani. Din punctul lor de vedere, pana la 1 ianuarie 2019, trebuie data ordonanta pentru gratiere si amnistie. Daca nu sunt opriti, o vor face. Calcul cinic vanturat prin cercurile opozitiei este umatorul: cum sa faci ca PSD sa se c (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD nu inițiaza niciun demers de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, a declarat, luni, liderul PSD, Liviu Dragnea. El l-a criticat insa pe președintele Klaus Iohannis pentru amanarea numirilor in cazul remanierii guvernamentale.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca multi vorbesc despre Legea offshore la televizor sau pe holurile Parlamentului fara sa fi facut vreun calcul aplicat cu privire la cifrele din actul normativ.

- „In data de 8 octombrie 2018, atributiile presedintelui Camerei Deputatilor vor fi exercitate de domnul deputat Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor”, arata decizia publicata, luni, in Monitorul Oficial. Mutarea are loc in contextul in care presedintele Camerei Deputatilor ar fi…

- Social-democratii au deschis mai multe fronturi pentru a efectua modificarile dorite de Liviu Dragnea. In urmatoarea perioada se pregatesc sa intre in dezbatere parlamentara mai multe legi si ordonante care reglementeaza intr-un fel sau altul faptele de care Liviu Dragnea este acuzat in dosarele sale. …

- Potrivit sursei citate, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale și ar candida, Liviu Dragnea n-ar fi votat decat de 4% din electorat. Digi24 amintește totodata ca, in scrisoarea nemulțumiților din PSD, care a precedat ședința CEx, se preciza ca PSD a ajuns la o cota de 25-30% . Sondajul…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidentiale si ar candida, Liviu Dragnea n-ar fi votat decat de 4 la suta din electorat. In scrisoarea nemultumitilor din PSD, care a precedat sedinta CEx, se preciza ca PSD a ajuns la o cota de 25-30- . Sondajul, efectuat in perioada 1-10 septembrie, are…

- Membrii Comitetului Executiv al PSD au dat un vot de incredere pentru Liviu Dragnea, iar majoritatea a votat pentru sustinerea presedintelui PSD, au declarat surse din partid. In sedinta Comitetului Executiv al PSD, Liviu Dragnea ar fi facut apel la unitate si ar fi spus ca nu renunta la demersurile…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a transmis vineri o scrisoare "membrilor si simpatizantilor PSD" prin care sustine ca nu il critica pe Liviu Dragnea pentru a-i lua locul si nici pentru a-l da afara din partid, precizand ca aceste...