Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose scrie, pe pagina sa de Facebook, ca vom deveni dependenti energetic de Ungaria, in conditiile in care Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, doua hotarari care prevad inchiderea a trei mine din Valea Jiului. El scrie ca astfel va ramane deschisa o singura mina…

- Fostul premier Mihai Tudose a publicat un mesaj pe Facebook in care anunța ca Guvernul a adoptat miercuri doua hotarari prin care aloca 50 de milioane de lei pentru a inchide trei mine din Valea Jiului, astfel ca va mai ramane doar una singura care sa furnizeze carbune pentru centrala de la Paroseni.…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, acordarea de ajutoare de stat pentru inchiderea minelor de carbune necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara si din cadrul Societatii Nationale de Inchideri Mine Valea Jiului S.A. Fostul premier Mihai Tudose acuza PSD si Guvernul ca face Romania…

- Uniunea Europeana exporta corupție in Romania (Liviu Pleșoianu), finanțeaza, alaturi de NATO, statul paralel (Liviu Dragnea), se amesteca in politica interna și sfideaza legile romanești (Viorica Dancila). Romania este tratata ca o țara de mana a doua (Calin Popescu Tariceanu), MCV-ul blocheaza legile…

- Jurnalista Paula Rusu a postat, pe contul sau de Facebook, o replica dura la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Enervarea ziaristei a venit dupa ce Dragnea a declarat ca drumurile din Romania sunt aglomerate din cauza faptului ca economia a crescut foarte mult in ultimii doi ani. Iata ce a scris jurnalista,…

- Tudose l-a atacat dur pe Dragnea pe Facebook. Prezentam mai jos postarea integrala: „Despre ipocrizie... Și minciuna. PSD a postat pe site-ul propriu ca e jale. Ca Presedintele nu a promulgat bugetul si ca Romania pierde zilnic 20 milioane de euro din cauza aceasta. Presupunem ca e corect (cu toate…

- Social-democrații ii cer lui Iohannis sa prezinte scuze daca sesizarea sa este respinsa. „Iohannis a blocat toate investițiile noi la nivel local. Niciunul dintre primarii sau președinții de consilii județene nu poate demara investiții noi din cauza președintelui care a contestat bugetul la Curtea…

- Cea mai ușoara modalitate pentru recuperarea vasului este ca nivelul apei sa creasca, insa acest lucru ar putea dura și cateva luni, informeaza presa maghiara. Nava a eșuat pe 17 ianuarie, in apropierea localitații Esztergom (nordul Ungariei). Nava se indrepta spre Romania, fara sa aiba incarcatura,…