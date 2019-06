Stiri pe aceeasi tema

- Doar 15 din cele 250 de localitati din Romania, care s-au inscris intre 4-5 aprilie pe portalul www.wifi4eu.eu si care vor primi cate 15.000 de euro de la UE pentru introducerea internetului wireless in spatii publice, sunt din judetul Vaslui. Este vorba despre municipiul Barlad si alte 14 comune.…

- Un tanar de 32 de ani, din localitatea Tanacu, a provocat un accident de circulatie in noaptea de duminica spre luni, cand, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a patruns pe contrasens, a lovit un autoturism si si-a continuat drumul intrand intr-un stalp de electricitate pe care l-a distrus.…

- O fotografie care infatiseaza un tanar acuzat de furt intr-o ipostaza umilitoare a cantarit decisiv in hotararea judecatorilor din Vaslui de a obliga un politist sa despagubeasca suspectul unui furt.

- Politistii din Vaslui au deschis o ancheta dupa ce un minor de 13 ani, aflat pe o bicicleta, ar fi fost hartuit de un barbat, aflat la volanul unui autoturism. In incercarea de a-l prinde pe minor, soferul a patruns cu masina pe trotuar.

- OBIECTIVE…Reprezentanti ALDE la nivelul intregului judet si premise reale de crestere a fiecareia dintre organizatiile locale. Acestea sunt concluziile presedintelui ALDE Vaslui, deputatul Daniel Olteanu, care s-a intalnit sambata, la Centrul de Afaceri din Vaslui, cu colegii din structurile de la nivel…

- Liga 1 RIVALITATE… Politehnica Iasi va pleca pentru o perioada de pe stadionul “Emil Alexandrescu” din Iasi, care va intra in renovare. Una dintre variantele oficialilor ieseni este, surprinzator, stadionul “Municipal” din Vaslui. Pentru ca lucrarile de la stadionul din Copou vor intra intr-un stadiu…

- Sambata, 23 martie 2019, s-a desfașurat Faza Zonala a Olimpiadei Naționale Corale in Aula Colegiului Național “Unirea”, la care au participat 24 formații corale din 8 județe (Bacau, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea). Concursul s-a organizat pe doua categorii, carora le corespund…

- Futsal SUCCES… Cu Vladut Dudau (CSM Vaslui) printre titulari, “tricolorii” Under 19 au castigat meciul cu Macedonia de Nord, scor 7-2 (3-1), din Grupa a 4-a de calificare la primul Campionat European din istorie rezervat juniorilor. Reprezentativa Under 19 de futsal a Romaniei s-au impus in fata tarii…