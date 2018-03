Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PSD Marian Oprisan a reacționat dur dupa ce Victor Ponta a afirmat despre acesta ca este o „rama politica”. Liderul PSD Vrancea a rabufnit și afirma ca tocmai fostul premier este liderul statului paralel, alaturi de Basescu și Maior.

- "In 2009, lui Traian Basescu i-a trecut glontul pe la ureche, pentru ca Geoana era aproape sa castige alegerile. De fapt romanii nu stiu nici acum cine a castigat (...) Demersurile facute de unii si de altii, ambasadele straine l-au declarat pana la urma castigator pe Basescu. De atunci s-a speriat,…

- Vicepresedintele PSD Marian Oprisan reactioneaza dur la interviul lui Victor Ponta de la STIRIPESURSE.RO. Liderul PSD Vrancea sustine ca fostul premier a construit "statul ticalos", care a permis abuzurile unor procurori, alaturi de Basescu si Maior."Eu nu am avut o relatie foarte buna cu…

- Nu vom sti niciodata cat adevar si cata fantezie exista in „dezvaluirile” scoase ca din palariile unor clovni. Avem, de prea mult timp, o preocupare aproape morbida pentru „dezvaluiri”. Misterele care acopereau evenimentele din decembrie 1989 incep sa paleasca in fata evenimentelor petrecute in spatiul…

- Victor Ponta a dezvaluit ca Elena Udrea și Sebastian Ghița l-au vizitat acasa inaintea de numirea Laurei Codruța Kovesi, confirmand, practic, ceea ce afirmase Udrea anul trecut. Fostul premier Victor Ponta a dezvalui intr-un interviu acordat pentru stiripersurse.ro ca decizia numirii in funcție a procurorilor-sefi…

- Victor Ponta a relatat vineri, intr-un interviu pentru stiripersurse.ro, cum s-au luat deciziile privind numirile procurorilor-sefi DNA, DIICOT si procurorului general in 2013 - Laura Codruta Kovesi, Alina Bica si Tiberiu Nitu - si a confirmat ceea ce afirmase Elena Udrea in 2017, ca aceasta a mers…

- Elena Udrea rupe tacerea direct din Costa Rica. Fosta blonda de la Cotroceni, a lansat o serie de afirmatii si acuze incredibile. Aceasta spune ca Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea s-ar fi implicat serios in alegerile prezidentiale din 2014 pentru ca Victor Ponta sa piarda in fata lui Klaus…

- Dan Voiculescu l-a laudat pe Liviu Dragnea, dupa dezvaluirile facute de liderul PSD la Antena 3. Dragnea a precizat ca USL a fost creata la sugestia mogulului, intr-o perioada in care Romania se afla in plina criza economica."Am fost surprins placut ieri, de Liviu Dragnea cand a avut curajul…

- Marian Vanghelie susține ca Victor Ponta s-a dus acasa la Traian Basescu și i-a cerut sa-l puna ministrul Justiției. Intr-un interviu acordat Antena 3, Vanghelie a spus ca „Victor Ponta și-a batut joc de PSD”. Potrivit lui Vanghelie, Liviu Dragnea are și el o vina pentru situația actuala.Ponta,…

- Victor Ponta a declarat, miercuri, ca Liviu Dragnea era prezent des la intalnirile pe care fostul premier le avea cu seful SRI de la acel moment, George Maior, si cu alte persoane, mentionand ca Dragnea "era numit chelnerul statului de drept".

- Victor Ponta a explicat intr-un nou sir de declaratii cum singurul care a apelat la ajutorul lui George Maior si al lui Florian Coldea a fost chiar Liviu Dragnea, in incercarea de a ajunge ministru de Interne in guvernul USL. Fostul lider PSD a precizat ca nu a avut niciodata incredere in Dragnea si…

- "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun. Ma intereseaza mai putin partea de cancan, ma intereseaza unde a fost afectata vointa electoratului, unde a fost afectata vointa cetatenilor (...). Nu ma puneti sa fac judecati pe baza de declaratii. Sa mearga pana la capat toti…

- Presedintele PSD Vrancea Marian Oprisan sustine ca, in 2010, Victor Ponta l-a invins pe Mircea Geoana in cursa pentru sefia PSD fiind sustinut de Traian Basescu si de George Maior, directorul de atunci al SRI si nasul lui Victor Ponta. Aseara, Liviu Dragnea a sustinut ca primul Guvern USL a fost format…

- "Iata lista ministrilor din 2012 / sa spuna Dragnea Mincinosul care dintre ministri au fost pusi de SRI si George Maior - cu nume si prenume! Poate Rovana Plumb?!?! Ce ziceti? Dar si Dragnea Mincinosul a ajuns vicepremier in Decembrie - si pe el l-a pus SRI si George Maior? Oamenii…

- Dan Constantin, despre discuția de la Cornu, unde au participat Ponta, Dragnea și Antonescu: Ponta n-a fost de acord cu numirea lui Liviu Dragnea in functia de ministru de Interne, a spus fostul ministru al Agriculturii in guvernul Ponta 1. El vine și cu o teorie: Traian Basescu era ”adeversarul politic”…

- Fostul presedinte al PNL Crin Antonescu a confirmat miercuri, la Antena 3, dezvaluirile liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, conform carora fostul premier Victor Ponta ar fi negociat propunerea procurorilor sefi cu seful statului de la acea vreme Traian Basescu. ”Domnul Ponta m-a informat ca…

- Fostul presedinte al PNL, Crin Antonescu, a comentat, miercuri, declaratiile lui Liviu Dragnea privind numirea sefei DNA, LAura Codruta Kovesi, in 2013, si intelegerile dintre Victor Ponta si Traian Basescu, afirmand ca Ponta l-ar fi informat ca a ales „formula de compromis”. Antonescu a mai spus ca…

- Fostul lider PNL, Crin Antonescu, a declarat miercuri la Antena 3 ca proiectul USL nu s-a rupt din cauza lui sau a PNL-ului de la acea vreme. De asemenea, acesta a susținut ca nu crede ca USL era controlat de SRI, insa ii reproșeaza lui Victor Ponta ca a cedat in fața „statului paralel”, spunand…

- Fostul președinte Traian Basescu a susținut marți, pentru B1 TV, ca Liviu Dragnea l-a instruit pe Claudiu Manda, președintele Comisiei de control SRI, ce intrebari sa nu-i puna lui Florian Coldea.”Audierea a avut sens in masura in care Comisia ține cont de faptul ca n-a avut in fața un politician,…

- Liviu Dragnea a dezvaluit, la Antena 3, ca, in 2013, directorul de atunci al SRI, George Maior, i-a dat premierului Victor Ponta lista cu procurorii-sefi, dupa o negociere cu presedintele Traian Basescu si cu Elena Udrea. „Ponta a scos din buznar o hartie mototolita si mi-a zis sa ma uit pe ea“, a rememorat…

- Tariceanu: Iohannis sa aleaga daca vrea sa fie credibil sau sa fie presedintele statului paralel Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, referitor la eticheta de ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis, ca acesta nu are cultura politica, iar daca ignora incalcarile…

- Comitetul Executiv al PSD se va reuni luni pentru a stabili modul de organizare a Congresului din 10 martie, modificarea Statului partidului, dar si daca este necesara schimbarea structurii Biroului Permanent. Printre cei care vor candida se afla Codrin Stefanescu, Gabriel Firea sau Marian Oprisan.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca Liviu Dragnea trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Reacția lui Codrin Ștefanescu vine, dupa ce fostul șef al SRI, George Maior, a confirmat prezența lui Dragnea la petrecerile…

- Fostul premier, Victor Ponta, isi continua razboiul de la distanta cu presedintele Klaus Iohannis si cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Antena 3, Ponta l-a luat in colimator pe seful statului si a vorbit despre poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este audiat, la ora transmiterii stirii, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care ghideaza din umbra si incearca sa acapareze toate institutiile statului. …

- Comisia de aparare a Senatului a amanat marti adoptarea unui raport aferent initiativei legislative a lui Traian Basescu de desfiintare a Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN) prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. Reamintim faptul ca Academia de Științe…

- Documentul care contine peste 100 de pagini cuprinde si o serie de solicitari pentru presedinte, transmite Romania TV. Parlamentarii au descoperit fraude grave, iar Laura Codruta Kovesi este acuzata ca afecteaza grav prin comportamentul sau imaginea institutiei pe care o conduce si imaginea justitiei.…

- In plenul Parlamentului s-a dezbatut raportul Comisiei pentru alegerile prezidențiale din 2009. Traian Basescu a avut o intervenție exploziva și le-a spus parlamentarilor ca daca ei considera ca statul paralel a funcționat in 2009, atunci ce au insemnat intalnirile dintre Liviu Dragnea, Victor Ponta,…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi invitati la audieri in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a anuntat miercuri senatorul PSD Claudiu Manda, presedinte al comisiei, transmite Agerpres.

- Astazi a avut loc conferința naționala a inițiativei civice România 3.0. Alaturi de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, la eveniment a fost prezent și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Acesta a susținut un discurs în care a vorbit despre problemele legate de abuzuri cu care…

- Deputatul socialist Vlad Batrincea, cel care s-a remarcat, in special, dupa ce a rupt harta Romaniei Mari in Parlamentul Republicii Moldova, a declarat ca activitatea lui Traian Basescu la Chisinau este o dovada a „intentiilor imperialiste reale ale Bucurestiului – sa obtina disparitia statului moldovenesc…

- Liviu Dragnea a lansat un atac extrem la adresa președintelui Klaus Iohannis! Liderul PSD il acuza pe Iohannis ca e șeful statului paralel.”Nu cred ca este strain, președintele Iohannis. Crede ca e beneficiar. Eu cred ca se inșala, ar trebui sa se uite in istoria recenta. Structurile au pe…

- Președintele Senatului a avut o reacție furibunda referitoare la mandatul colectiv de interceptare dat in campania electorala din 2014, in baza caruia mai mulți politicieni, printre care și el, au fost urmariți și ascultați. „Acest mandat a vizat toata perioada campaniei electorale dinaintea alegerilor…

