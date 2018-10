Presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, vicepresedinte al PSD, s-a declarat miercuri ''satul'' de politica pe care popularii europeni o fac impotriva socialistilor, a social-democratilor, dar si a Romaniei, in ultimii ani, cu referire la criticile formulate de la Bruxelles pe legile Justitiei.



"Noi suntem satui de politica pe care popularii europeni o duc impotriva socialistilor, si impotriva PSD, si impotriva Romaniei, in ultimii ani. Aduceti-va aminte ca de cate ori a condus dreapta in Romania poporul roman a stat in genunchi si a avut de suferit. Basescu si toate…