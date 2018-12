Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PSD Marian Oprisan a declarat duminica, la Consiliul National PSD, ca este nevoie ca un proiect privind descentralizarea, care sa fie o prioritate pentru PSD, si a criticat "tradatorii" care vorbesc in afara partidului.

- Vicepreședintele PSD Marian Oprișan a declarat duminica, la Parlament, la ședința Consiliului Național al PSD, despre tensiunile din partid care au avut loc in anul 2018, tensiuni care au culminat cu o scrisoare anti-Dragnea și cu excluderi din partid, ca cei care i-au cerut demisia liderului PSD…

- Informațiile transmise de Romania TV sunt ca are loc o ședința informala in biroul președintelui PSD, Liviu Dragnea. In aceasta ședința, s-ar discuta despre Ordonanța pe aministie și grațiere. Sambata a aparut informația in presa ca nu va mai fi CExN al PSD. Liderii PSD nu au dat explicații.…

- Liderii PSD vor transa azi problema amnistiei si gratierii. „Ideea e sa stim, ori e alba, ori e neagra. Se discuta pe la colturi de amnistie si gratiere. Trebuie sa discutam in Cex daca mergem mai departe sau nu, ca sa inchidem acest subiect”, a declarat Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, la Digi24.…

- Fostul europarlamentar PSD Adrian Severin, condamnat la patru ani de inchisoare pentru trafic de influenta si luare de mita, a vorbit vineri despre proiectul pentru amnistie si gratiere, spunand ca este „absolut necesar pentru Romania si pentru revenirea la o atmosfera calma”. Acesta a explicat ca,…

- Vicepresedintele PSD Marian Oprisan a declarat luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN), ca amnistia si gratierea sunt "prevederi constitutionale la indemana Parlamentului", sustinand ca...

- Fostul premier Adrian Nastase, presedintele Fundatiei Europene Titulescu, a declarat miercuri ca Partidul Social Democrat ar trebui sa propuna amnistie si gratiere mai intai in interiorul sau, el apreciind ca formatiunea social-democrata ar trebui sa se teama de pierderea majoritatii parlamentare. …

- Actorul și muzicianul Tudor Chirila a scris un text in care vorbește despre situația sociala din Romania. Tudor Chirila este unul dintre artiști care iși spun farte categoric parerea despre ceea ce se intampla in Romania din punct de vedere social și politic. Actorul a comentat, pe pagina sa de Facebook,…