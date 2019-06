”Prieteni,

In legatura cu reacția de ieri a unora, de la Congresul PSD, am cateva ganduri de impartașit! Nu pot sa spun ca m-a surprins, dar m-a intristat. O tristețe care mi-a facut mult mai evident insa de ce am fost penalizați de romani la ultimele alegeri. Nu ne-a costat doar mesajul, ci și atitudinea.

Am decontat cu toții greșelile și orgoliile unora dintre membrii PSD, am primit etichete pentru gravele incalcari ale legii sau ale bunului-simț, am fost atacați și desconsiderați pentru ca am fi toți la fel.

Nu suntem toți la fel. Dar majoritatea celor care au ramas…