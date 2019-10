Stiri pe aceeasi tema

- Marian Oprișan și-a aratat susținerea pentru Viorica Dancila drept candidat la alegerile prezidențiale 2019. De asemenea, a vorbit și despre tradatorii din PSD. ”Tradatorii din PSD au daramat Guvernul! Din cauza lor a picat Guvernul, nu din cauza acțiunilor opoziției”, a mai zis președintele…

- Guvernul actual nu mai are resursele necesare, nici profesional, nici politice, pentru a-si continua activitatea, nefiind nici validat de Parlament, dupa iesirea ALDE de la guvernare, a afirmat joi presedintele...

- Atacuri in serie lansate de premierul Viorica Dancila, in Parlament, dupa citirea moțiunii de cenzura. Dancila i-a atacat rand pe rand pe Calin Popescu Tariceanu, Victor Ponta, dar și pe senatorul Florin Cițu. Dancila a atacat și opoziția la nivel global."Asta e alianța de conjunctura care…

- Jurnalista Sorina Matei comenteaza ieșirea lui Klaus Iohannis dupa decizia CCR, afirmand ca declarația de presa a președintelui s-a bazat pe un „mega fake news”. „CCR nu a obligat Guvernul sa vina in Parlament și nici nu o va face”, susține Matei, precizand ca președintele se umple astfel de un „ridicol…

- 'Sa presupunem ca presedintele nu respecta decizia Curtii Constitutionale. Opozitia va depune motiune. Este un instrument al opozitiei pe care are dreptul sa il foloseasca. Nu pot sa acuz opozitia ca depune motiune. Este dreptul opozitiei. Nu va trece motiunea, vom veni cu remanierea in Parlament.…

- Guvernul de la Bucuresti traverseaza un moment de criza, dupa decizia ALDE de iesire din cabinet si ca urmare a faptului ca presedintele Klaus Iohannis nu a acceptat, inca, propunerile de interimari pentru ministrii care apartineau acestei formatiuni. In plus, conducerea ALDE a decis excluderea din…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita un aviz motivat suplimentar României din cauza faptului ca aceasta nu a eliminat restricțiile impuse comerțului cu gaze naturale dintre statele membre, astfel cum se prevede în normele UE privind piața interna în sectorul gazelor naturale. Practic,…

- Pro Romania ar putea intra in Guvern, in schimbul sustinerii, in turul doi la prezidentiale, a candidatului PSD. Discutiile au fost initiate inca de luni, la intalnirea liderului Pro Romania, Victor Ponta, cu presedintele PSD, Viorica Dancila, potrivit unor surse din PSD. Premierul Viorica Dancila a…