- Marian Oprisan, vicepresedinte PSD, a declarat luni ca in partid se tacea de teama dosarelor penale si ca dosarul referendumului, in care a fost condamnat Liviu Dragnea, este unul politic, in timp ce in propriul dosar, Ponta l-a vrut dupa gratii.

- Oprisan spune ca "statul paralel" l-a sustinut mai intai pe Valeriu Zgonea pentru aceasta functie, dupa care "s-a sucit", pentru ca Liviu Dragnea era sprijinit de marea masa a partidului, in special de liderii de filiale teritoriale, pentru experienta pe care o avea in domeniul administrativ. "Eu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu a stiut de vreun flagrant care urma sa i se organizeze la Ministerul Dezvoltarii, asa cum a afirmat Victor Ponta, dar ca prefera sa il lase pe fostul premier sa vorbeasca, deoarece asa “asa se mai ridica cortina”. “Nu am fost sa vorbesc cu doamna…

- Liviu Dragnea a afirmat luni ca a participa la evenimente "oficiale" organizate de SRI, precum cele de ziua nationala, dar a sustinut ca nu a fost niciodata la "ziua niciunui sef" din serviciul secret si nici nu a "taiat vreun porc" la SRI.

- Fostul premier Victor Ponta susține, intr-un interviu acordat STIRIPESURSE.RO, ca in perioada in care Liviu Dragnea era vicepremier, procurorii DNA au vrut sa-i organizeze un flagrant. Ponta arata ca Liviu Dragnea știa despre acest lucru și au mers impreuna sa vorbesca cu George Maior și Florian…

- Traian Basescu refuza sa mearga la petrecerile SRI! O spune Sebastian Ghița, care a aflat motivele chiar de la fostul președinte al Romaniei. In plus, un alt personaj extrem de controversat care nu frecventa petrecerile din vilele SRI a fost Daniel Morar, fost șef al DNA, actual judecator CCR.”Traian…

- Liviu Dragnea a continuat șirul de dezvaluiri incendiare, in direct la Antena 3, de data aceasta cu un atac puternic la adresa lui Victor Ponta. Șeful PSD a povestit un episod halucinant despre cum s-a facut Guvernul in 2012.

- Fostul ministru Gabriel Oprea a scris pe Facebook, saptamana trecuta, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care "a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal". Oprea a dat ca exemplu anul 2004, cand…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in seara in care a venit in sprijinul Antenei 3, dupa scandalul evacuarii dictate de ANAF, ”o doamna”, despre care a dat de ințeles ca este Laura Codruța Kovesi, a sunat un domn și i-a spus ca il va baga pe Liviu Dragnea la pușcarie.”Sa va mai spun…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit, marți, la Antena 3, despre afirmatiile lui Gabriel Oprea. „Domnul Oprea a spus ca m-a ajutat pe mine sa devin președintele interimar al partidului in 2015. Imi pare rau ca s-a dus pe subiectul asta. Trebuie sa spun ce s-a intamplat atunci. (...) Era…

- Radu Banciu l-a contrazis, in cadrul emisiunii sale "Lumea lui Banciu", pe Ion Cristoiu, dupa ce jurnalistul l-a comparat pe Liviu Dragnea cu fostul dictator Nicolae Ceausescu, in editorialul sau, pentru felul in care a fost reconfirmat ca presedinte la Congresul PSD, argumentand ca este o comparatie…

- Congresul PSD a lasat in urma si cativa nemultumiti selectati parca pe criterii geografice. Astfel, singurul pol al opozitiei pentru Liviu Dragnea va fi sudul Romaniei. Gabriela Firea, Robert Negoita, Ecaterina Andronescu, Codrin Stefanescu, Adrian Tutuianu si Marian Oprisan sunt singurii lideri aflati…

- "Ultima oara cand am fost in aceasta sala era in 2015, cand v-am spus ca nu candidez pentru ca sunt prea slobod la gura si pentru ca am un dosar. Si ca nu e dosarul partidului, e dosarul meu. Acum pot sa va spun, daca pot sa candidez nu pentru ca nu mai am un dosar, ci ca de data asta cred cu tarie…

- 'Autoritatile statului ar trebui sa ia masurile care se impun la orice manifestare neautorizata. Asa este in toata lumea occidentala si peste tot. Continuand de maniera asta nu putem decat sa ne facem de ras in lume, din acest punct de vedere. In orice tara civilizata se protesteaza, dar se protesteaza…

- Victor Ponta nu rateaza nicio ocazie de a spune intamplari din trecutul lui Liviu Dragnea! Fostul președinte al PSD a dezvaluit ca Dragnea nu rata nicio ocazie de la vilele conspirative ale SRI și il numește mincinos pe actualul sau șef din Camera Deputaților. Asta, pentru ca liderul PSD a declarat…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a sustinut, luni, ca s-a discutat in cadrul sedintei CEX despre participarea lui Liviu Dragnea la petrecerile SRI, precizand ca este multumit de raspunsul pe care l-a primit.

- Codrin Stefanescu: Dragnea e dator sa dea explicatii privind participarea la petrecerile de la sediile SRI Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a raspuns luni afirmatiei facute de secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, cel care a spus duminica seara ca asteapta explicatii de la "camaradul" sau Dragnea cu privire la participarea sa la chermezele SRI, afirmand ca Stefanescu ar trebui sa ceara explicatii…

- Ecaterina Andronescu, Marian Oprisan, Gabriela Firea si Codrin Stefanescu se vor alia impotriva lui Liviu Dragnea pentru a obtine functii in partid, sustin surse politice. Liderul PSD are doua mize: sa-si prelungeasca mandatul cu un an si sa impuna in posturi de conducere cat mai multi apropiati. Claudiu…

- Fostul director al SRI George Maior a declarat, marti, in comisia de control SRI, ca Liviu Dragnea, Codruta Kovesi, Livia Stanciu si Ponta participau la petrecerile date in locatiile serviciului de informatii, el afirmand ca erau niste intalniri informale ale unor oameni care au relatii formale.

- Pe 10 martie, va avea loc, la Bucuresti, congresul extraordinar al PSD. Data a fost stabilita de conducerea PSD, miercuri, in sedinta Biroului permanent national al partidului, care a durat mai putin de o ora. Anuntul privind data Congresului a fost facut de purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre,…

- PSD va avea un Congres Extraordinar pe data de 10 martie, ne-au precizat surse din conducerea PSD. La acest Congres se anunța unul dintre momentele cu tensiune maxima, din interiorul partidului. Citește și: Se agita apele in PSD: Marian Oprișan și Codrin Ștefanescu candideaza la Congres…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu este de acord cu opinia președintelui Klaus Iohannis potrivit caruia un politician care ajunge in fața justiției nu mai beneficiaza de prezumția de nevinovație. Intr-un interviu acordat „Evenimentului zilei”, Orban nu și-a ascuns nemulțumirea fața de planul fostului…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a afirmat miercuri, la finalul Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, ca la Congresul extraordinar din martie social-democratii vor sa lanseze un apel catre toata Romania prin care sa anunte "un proiect de tara pe 25 de ani", scrie News.ro. El a mai afirmat…

- Liviu Dragnea a facut precizari cu privire la costurile xeroxarii dosarului sau. Astfel, acesta contrazice DNA și spune ca suma anunțata de Direcție, 10 000 de lei, este una curioasa, întrucât el a dat 6 000 de lei doar pentru 18 volume.

- Liviu Dragnea a lansat, duminica seara, la Romania TV, un nou atac la adresa sefului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, sustinand ca aceata avea o practica foarte nociva: isi folosea angajatii pentru a culege informatii, apoi mergea la Parchete sau instante si transmitea anumite mesaje.

- "Am ramas dupa depunerea juramantului cred ca 10-12 minute, (...) i-am aratat presedintelui minciunile transmise de sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti, doamna Angela Cristea, transmise la toti comisarii europeni, minciunile proaspete vorbesc, spunandu-i ca mie mi se pare antiromanesc…

- "Turnatorii din dosar ii știu. Sova, Ponta, Nițulescu. Am auzit ca unii se tot alinta. 'Sa-mi ceara scuze, ca eu nu am spus...'”, a declarat Dragnea la Romania TV. Intrebat daca a vazut denunțurile, Dragnea a raspuns: „Bineințeles.” Citeste si: Liviu Dragnea: Seful SPP avea o practica foarte…

- Dragnea, atac dur la șeful SPP: Mergea la Parchete, la instanțe, vorbea cu judecatori, cu procurori; E o problema de securitate naționala, a spus liderul PSD, duminica seara, la Romania TV. El a dat asigurari ca nu se dorește mutarea SPP-ului și a STS-ului de la președinte. ”Știu de anii trecuț, ca…

- Presdintele PSD Liviu Dragnea a lansat, la RTV, un nou atac la adresa directorului SPP Lucian Pahontu. „Mergea pe la Parchete, pe la instante sa colecteze informatii“, l-a acuzat Dragnea pe seful SPP.

- Social-democrații și liberalii și-au pedepsit ieri disidenții din partid care aveau funcții politice in Senat. In timp ce președintele PSD Liviu Dragnea negocia cu liderii județeni ai partidului debarcarea premierului Mihai Tudose, iar fostul prim-ministru iși cauta la randul sau aliați in PSD, președintele…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat marti seara, la Digi 24, ca seful SPP, Lucian Pahontu, este "noua tinta" a liderului PSD, Liviu Dragnea, si a sustinut ca la mai multe evenimente "semioficiale" a vazut personal ca "era foarte amabil Dragnea cu Pahontu"."(Dragnea) nu spune niciodata nimic…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb'', informeaza agerpres.ro. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment. Trebuie…

- Comisia Europeana le transmite celor doi lideri ai coalitiei de guvernamant, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca e foarte bine informata despre modificarile legilor justiției și ale codurilor penale.

- „In ultimii ani am simtit ca se intampla lucruri bizare, in sensul ca cei care castiga alegeri si doresc sa-si promoveze colegii, cu cat sunt mai vocali impotriva statului paralel, cu atat primesc avize negative si fara explicatii si nu se spune care sunt problemele pentru ca sunt secrete de stat. Ne-am…

- Vorbim despre Liviu Dragnea care a dovedit ca are o "rezistența extraordinara de atlet de cursa lunga". "Scandalul (n.r. - cu polițistul pedofil) a fost folosit ca un pretext. Pana la urma, era o lupta surda, tacuta, dar și cu accente destul de vizibile intre cele doua tabere - Dragnea și…

- Lia Olguța Vasilescu, despre ce o recomanda pe Viorica Dancila pentru funcția de premier: ”A spus ca nu știe unde sunt sediile K2 și T1 ale SRI, ceea ce este foarte bine”, a spus ministrul Muncii, marți, la sediul central al PSD, dupa votul din Comitetul Executiv Național. Vasilescu a spus ca toți membrii…

- Comitetul Executiv al PSD s-a intrunit, aseara, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului urmau sa decida daca ii vor retrage sprijinul politic. Mihai Tudose nu a facut declaratii politice inaintea ședinței, insa a dorit sa nuanteze…

- Razboiul dintre premierul Mihai Tudose și liderul PSD, Liviu Dragnea capata amploare pe zi ce trece. Miercuri seara, Mihai Tudose a vorbit despre relația sa cu serviciile secrete și a trimis sageți categorice spre Liviu Dragnea, atacandu-l pe liderul PSD in replici acide.

- Razboiul dintre premierul Mihai Tudose si liderul PSD, Liviu Dragnea, pare de neoprit. Miercuri seara, Tudose a vorbit despre relatia sa cu serviciile secrete, trimitand sageti evidente spre Dragnea. "Eu m-am cam saturat de tot felul de abtibilduri din astea (n.r. - de securist si comunist). (...) Eu…

- Premierul Mihai Tudose a lansat, miercuri seara, la Antena 3, un atac la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. “Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a raspuns Tudose la intrebarea legata despre relația sa cu Serviciul Roman de Informații (SRI). In plus, a…

- Surse din partid au afirmat pentru Money.ro ca Liviu Dragnea intenționeaza sa-l atraga de partea sa pe șeful CJ Vrancea și liderul filialei PSD Vrancea, Marian Oprișan, acesta fiind unul dintre cei care au susținut modificarile pe care premierul Tudose le-a propus de-a lungul vremii și cu care Dragnea…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, social-democratul Marian Oprisan, a declarat, marti, ca liderul PSD Liviu Dragnea a luat mai multe decizii fara sa se consulte cu colegii de partid, dand ca exemplu desemnarea unor ministri si a presedintelui Curtii de Conturi. „Dragnea a condus PSD in toata…

- CEx-ul de luni a reprezentat o lovitura fara precedent pentru Liviu Dragnea. Așa cum „Evenimentul zilei” a dezvaluit, baronii Niculae Badalau, Marian Oprișan și Adrian Țuțuianu au facut front comun cu premierul Mihai Tudose, solicitand (vehement și concertat) o restructurare de proporții a Executivului.…

- Pentru prima oara in mandatul sau de președinte al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea a intampinat, luni, in cadrul ședinței largite a conducerii PSD, o opoziție concertata a mai multor oameni importanți ai formațiunii, in contextul razboiului purtat la baioneta cu premierul Mihai Tudose, care,…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, social-democratul Marian Oprisan, a declarat, marti, ca liderul PSD Liviu Dragnea a luat mai multe decizii fara sa se consulte cu colegii de partid, dând ca exemplu desemnarea unor ministri si a presedintelui Curtii de Conturi.

- Social-democratul Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, continua seria declarațiilor care lovesc direct in președintele PSD, Liviu Dragnea. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3,

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a declarat marti, la Palatul Victoria, ca este nevoie de "democratizarea vietii interne" din PSD, "in asa fel incat deciziile sa fie luate colectiv". Intrebat daca la sedinta de luni a Comitetului Executiv National al PSD i-a reprosat…

- Pentru prima oara in mandatul sau de președinte al PSD, Liviu Dragnea a intampinat, luni, in cadrul ședinței largite a conducerii social-democrate, o opoziție concertata a mai multor baroni importanți ai formațiunii, in contextul razboiului purtat la baioneta cu premierul Mihai Tudose, care, susținut…

- Premierul Mihai Tudose, impreuna cu cativa lideri locali ai PSD, ar vrea sa impuna la sedinta Comitetului Executiv (CEX) de azi o conducere colectiva a partidului (5-6 persoane) in locul lui Liviu Dragnea, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din PSD. Tudose ar urma sa faca parte din conducerea…