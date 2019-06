Oprișan, huiduit la Congresul PSD. Gorghiu: Urât ”Urat final de cariera! Oameni ca Oprișan de la Vrancea, chiar nu pot sa priceapa ca ipocrizia, oportunismul și tradarile politice succesive nu prind nici macar la oamenii de rand din PSD! "Ai vorbit urat despre toți", i-a strigat cineva din sala. Și asta spune tot! Te contesta colegii tai, te detesta electoratul... Și uite așa, cu discursul acesta neținut, cu huiduieli mari din sala, se incheie cariera unui om care a facut mult rau in politica. La mai mulți!”, a zis Alina Gorghiu. Marian Oprișan a fost huiduit de colegii de partid. Din sala au fost social-democrați care i-au transmis… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

