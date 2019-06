Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca dezaproba comportamente precum cele ale social democraților care l-au huiduit, sâmbata, pe președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, la Congresul PSD, precizând ca "cine a facut acest lucru nu a procedat într-un mod normal".„Dezaprob…

- Presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, vicepresedinte al partidului, a fost huiduit, sambata, in Congresul PSD, el parasind scena, fara sa isi mai sustina discursul. Marian Oprisan a vrut sa tina un discurs, dupa ce toti candidatii partidului si-au incheiat discursurile, in timpul Congresului. Acesta…

- Marian Oprișan, vicepreședinte PSD, a plecat de pe scena Congresului PSD in timp ce era huiduit de membrii partidului aflați la Sala Palatului. ”Se pare ca nu vreți sa vorbesc”, a zis Marian Oprișan. Inainte de acest moment, Marian Oprișan a transmis, intr-o scrisoare, colegilor din PSD, ca…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan a trimis, prin intermediul Facebook, sambata, in timpul Congresului extraordinar al PSD, o scrisoare deschisa in care arata ca partidul trebuie sa raspunda provocarilor. "Nu vreau sa mai lasam vreo minciuna sa treaca fara sa raspundem", mai spune Oprisan. "Ca mulți…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, susține ca viitorul președinte al partidului ar trebui sa aiba dreptul de a-și desemna singur cei mai apropiați colaboratori din conducere, anume președintele executiv și secretarul general al PSD. Astfel, persoanele care vor ocupa cele doua funcții nu ar mai…

- Presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, a declarat joi ca nu este de acord cu amanarea organizarii Congresului PSD, argumentand ca aceasta este o decizie luata in Comitetul Executiv National al partidului si trebuie respectata. El a adaugat ca nu se pune problema ca la congres sa nu fie…

- Conducerea centrala a PSD stabilește, luni, condițiile și criteriile de organizare a Congresului din 29 iunie pentru modificarea statutului partidului, alegerea noii conduceri și o discuție referitoare la candidatul la prezidențiale.Surse din partid au spus ȘTIRIPESURSE.RO ca in CEX-ul de…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat duminica seara, la sediul PSD din Baneasa, ca in cazul in care social-democratii vor obtine un scor sub 30% la alegerile europarlamentare, atunci presedintele partidului, Liviu Dragnea, trebuie sa-si dea demisia.