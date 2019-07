Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat ca in opinia sa ar fi oportuna o restructurare a Guvernului in sesiunea parlamentara din toamna, in sensul unei structuri mai flexibile, cu mai putini ministri.



Intrebat, inainte de CExN al PSD, daca ar fi o idee sa se faca si o restructurare a Guvernului in sesiunea parlamentara din toamna, el a spus: "Daca privim cu atentie, eu cred ca da. Eu cred ca ar trebui sa fie o structura mai flexibila, cu mai putini ministri".



Despre oportunitatea ca la sefia MAI sa mai ramana Carmen Dan, Oprisan a precizat ca nu el face evaluarile…