- Presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, a declarat joi ca nu este de acord cu amanarea organizarii Congresului PSD, argumentand ca aceasta este o decizie luata in Comitetul Executiv National al partidului si trebuie respectata. El a adaugat ca nu se pune problema ca la congres sa nu fie…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a fost intrebat de jurnaliști daca actualul președinte al Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, ar fi un potențial candidat al PSD la prezidențiale. El a evitat sa se exprime decisiv, dar a spus ca acesta este un ”mare savant și un bun roman”.”Intotdeauna…

- Sunt diverse propuneri care se fac in forurile de conducere ale PSD. Aceste doua nume au fost vehiculate astazi. Serban Nicolae la conducerea PSD, propunere pentru viitorul congres, potrivit Antena 3. Cei mai multi au fost de acord ca Lia Olguța Vasilescu sa fie un posibil candidat la alegerile prezidentiale…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat duminica seara, la sediul PSD din Baneasa, ca in cazul in care social-democratii vor obtine un scor sub 30% la alegerile europarlamentare, atunci presedintele partidului, Liviu Dragnea, trebuie sa-si dea demisia.

- Premierul Viorica Dancila spune despre declarația liderului PSD Liviu Dragnea, legata de o eventuala candidatura la prezidențiale, ce va fi anuntata duminica seara, dupa incheierea alegerilor europarlamentare, ca este convinsa ca va exista o discuție in partid. Dancila a fost intrebata, la Bacau, despre…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Craiova, referitor la o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca, daca o sa aiba posibilitatea fizic, se va mai gandi. "Daca o sa am posibilitatea fizic, ne mai gandim. Acum am. Acum sunt liber, sunt cu voi", a afirmat…

- Miron Cozma, cunoscut drept “Luceafarul Huilei” se vrea președintele Romaniei. Fostul lider al minerilor a anunțat ca va candida la alegerile prezidențiale de la finalul acestui an. “Mi-am depus la Autoritatea Electorala Permanenta actul legal cu nr:4724/14.03.2019 privind candidatura mea…