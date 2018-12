Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, a declarat, luni, ca amnistia și grațierea sunt prevederi constituționale aflate la îndemâna Parlamentului, ce pot fi interprete ca niște acte de clemența.

- Marian Oprisan a declarat ca acest subiect nu a fost discutat in CExN al PSD. "Nu am discutat asa ceva in Comitetul Executiv National (despre amnistie si gratiere -n.r.). Indiferent ce spun unii sau altii, amnistia si gratierea sunt prevederi constitutionale care sunt la indemana Parlamentului…

- Vicepresedintele PSD Marian Oprisan a declarat luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN), ca amnistia si gratierea sunt "prevederi constitutionale la indemana Parlamentului", sustinand ca...

- Vicepreședintele PSD Marian Oprișan a declarat luni, la Parlament, ca este nevoie de o lege de amnistie și grațiere și ca acest lucru ar trebui sa fie atributul Parlamentului, in primul rand și a adaugat ca subiectul nu a fost discutat in CExN al PSD.„Indiferent ce spun unii sau alții, amnistia…

- Vicepreședintele PSD Marian Oprișan a cerut, luni, in ședința CExN care se desfașoara la Parlament la ora transmiterii acestei știri, excluderea din partid a vicepreședintelui Adrian Țuțuianu și a secretarului general Marian Neacșu, au declarat pentru MEDIAFAX surse social-democrate.Potrivit…

- Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a declarat joi ca unii președinți de organizații județene cer „vehement” excluderea din partid a vicepreședintelui Adrian Țuțuianu pentru „declarații nelalocul lor”.Citește și: Detaliul BOMBA din ordonanța de clasare a lui Klaus Iohannis: Lazar l-a salvat…

- Vicepreședintele PSD Marian Oprișan a declarat, miercuri, la Parlament, ca partidul ar trebui sa accepte invitația la Cotroceni pentru consultari pe legislația in domeniul justiției, insa un eventual pact pe justiție ar fi „o chestiune absolut neserioasa”, scrie Mediafax.„Sigur ca trebuie…

- Vicepresedintele PSD Adrian Tutuianu a declarat vineri, dupa sedinta Comitetului Executiv National al partidului, ca a fost prima dezbatere consistenta in acest for si, din acest punct de vedere, scrisoarea s...