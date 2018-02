Stiri pe aceeasi tema

- Marian Oprișan va fi unul dintre contracandidații lui Liviu Dragnea la șefia partidului, la Congresul extraordinar de luna viitoare. "Sa vedem ce stabilim in organele statutare ale Partidului Social Democrat, in Biroul Permanent. Nu am candidat in anul 2015 la congres pentru ca am spus foarte clar…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, miercuri, ca va candida la o functie de conducere in PSD la Congresul extraordinar care va avea loc in martie, el aratand ca in 2015 nu a candidat pentru ca avea un dosar, iar acum s-a demonstrat ca este nevinovat.

- Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, i-a transmis o scrisoare deschisa presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in care ii solicita sa urgenteze trimiterea spre dezbatere a proiectului PMP privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, depus in 2015 si adoptat de Senat in 2016

- Vicepremierul Paul Stanescu, presedinte al PSD Olt, a declarat vineri, la Slatina, ca nu va candida pentru vreo functie in cadrul congresului extraordinar al partidului. "La Congres, chiar daca vor fi alegeri, nu stiu, la vicepresedinti - in Comitetul Executiv viitor se vor lua deciziile - nu voi…

- Daca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, nu va fi revocata din funcție, Liviu Dragnea va avea mari probleme in partid, este de parere consultantul politic Cozmin Gușa, care a explicat, la Realitatea TV, de ce caștigator in urma acestui scandal care implica Direcția Anticorupție este nimeni altul decat…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a precizat dupa CExN al PSD ca la Congresul extraordinar al formatiunii din martie se intentioneaza prezentarea unui proiect de tara pe 25 de ani, care sa fie ulterior supus dezbaterii publice si transformat in lege, dupa discutii cu opozitia. „La acest Congres vreau…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare.Cele doua…

- PSD va lansa un apel catre toate forțele politice din Romania, pentru asumarea unui proiect de țara pe termen lung. Anunțul a fost facut, miercuri, dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD, de catre președintele PSD Vrancea, Marian Oprisan. ”La acest Congres vreau sa lansam un apel catre toate…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, la Antena 3, ca a contat foarte mult ca presedintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea coalitiei pentru functia de premier, mentionând ca în PSD si ALDE nu s-a pus niciodata problema unei suspendari a sefului statului. El a precizat…

- Vicepreședintele PNL Raluca Turcan a precizat ca noul guvern al PSD este unul improvizat. Liderul liberal considera ca noul șef al guvernului este o persoana “convenabila” prin care se asigura subordonarea executivului intereselor de partid. Vicepreședintele PNL Raluca Turcan spune ca noul guvern al…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb'', informeaza agerpres.ro. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment. Trebuie…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Femeile social democrate din Vrancea saluta și susțin nominalizarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru funcția de prim ministru al Romaniei. Viorica Dancila ocupa la nivel național funcția de președinta a femeilor PSD-iste, iar din 2014, a fost aleasa deputat in Parlamentul…

- Sindicaliștii din invatamant atrag atentia ca angajatii din sistemul educational au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, in ciuda majorarilor anuntate in acest an. Liderul SLI Vrancea, Constantin Ionescu, spune ca daca solicitarile dascalilor nu vor fi ascultate și discutate, atunci profesorilor…

- Comitetul Executiv al PSD a votat retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, premierul Mihai Tudose anunțând în consecința ca își va depune mandatul, au declarat surse politice. UPDATE 21:38 Daea: S-a votat, da. Este hotarârea structurii de partid Ministrul…

- In aceasta seara, dupa demisia premierului Tudose, s-au lamurit public o serie de aspecte și cu privire la ”liderul” Marian Oprișan, cel care a vrut mereu sa dea senzația ca are o putere mai mare decat in realitate. Avand in vedere ca este președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania,…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, luni seara, dupa sedinta PSD in care s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, ca a votat pentru mentionere acestuia in functia de premier, precizand ca "lipsa de comunicare naste monstri". Citeste si Traian Basescu il ataca…

- Marian Oprisan a spus, cand a ajuns la sediul PSD, ca nu a dormit de 48 ore si ca pentru el sunt importante, ”stabilitatea, tara, PSD”. ”PSD trece acum printr-o grea incercare. Sa ne dea Dumnezeu mintea moldoveanului de pe urma si acum o sa spun mintea romanului de pe urma”, a continuat liderul…

- Sunt negocieri pe ultima suta de metri, la Guvern! Cu mai putin de o ora inainte de sedinta cruciala din PSD, premierul Mihai Tudose are o intalnire de grad zero la Palatul Victoria. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, lider al organizatiei…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar astepta ca Mihai…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Surse din partid au afirmat pentru Money.ro ca Liviu Dragnea intenționeaza sa-l atraga de partea sa pe șeful CJ Vrancea și liderul filialei PSD Vrancea, Marian Oprișan, acesta fiind unul dintre cei care au susținut modificarile pe care premierul Tudose le-a propus de-a lungul vremii și cu care Dragnea…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, marti, ca este nevoie de democratizarea vietii interne de partid, iar administratia centrala trebuie restructurata. El a mai mentionat ca au fost niste pauze in desfasurarea sedintelor BPN al PSD, dar ca problema s-a rezolvat ”operativ” la Comitetul…

- "Dragnea a condus PSD in toata aceasta perioada, obtinand, impreuna, cel mai bun rezultat din istoria PSD la alegerile parlamentare din 2016. Dar sigur ca, ocupat fiind cu guvernarea si fiind preocupat de procesul legislativ si fiind presedintele Camerei Deputatilor, eu cred ca in cateva randuri…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat ca propunerea unei conduceri colective in fruntea PSD, care apare in scrisoarea deschisa a lui Niculae Badalau, reprezinta "povesti", insa sustine ca opiniile acestuia "merita puse in dezbatere". Oprisan a declarat insa ca in PSD este nevoie de o "democratizare",…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD i-a adus fata in fata pe Liviu Dragnea si pe Mihai Tudose, protagonostii unui razboi tacit pentru putere . Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose a cerut o restructurare masiva a Guvernului, fara sa spuna ce minisltri sunt vizati. Sursele…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat luni ca este nevoie de o restructurare totala a administratiei centrale si a Guvernului pentru ca programul de guvernare sa fie dus pana la capat. "Vreau sa intelegeti un lucru, PSD are guvernarea si are mari responsabilitati…

- Tudose anunța ca vrea restructurarea Guvernului. Anunțul a fost facut, luni, de șeful Executivului, la intrarea in sediul PSD unde are loc ședința Comitetului Executiv Național. Acesta a avut o discuție cu mai mulți lideri ai partidului, la sediul Guvernului, in cursul dimineții. Și liderul PSD Vrancea,…

- Presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, si senatorul PSD Adrian Tutuianu au venit luni la Palatul Victoria pentru a discuta cu premierul Mihai Tudose. Totodata, la Palatul Victoria au ajuns luni în jurul prânzului si ministrul Transporturilor, Felix Stroe, si ministrul Economiei, Gheorghe…

- Premierul Mihai Tudose, impreuna cu cativa lideri locali ai PSD, ar vrea sa impuna la sedinta Comitetului Executiv (CEX) de azi o conducere colectiva a partidului (5-6 persoane) in locul lui Liviu Dragnea, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din PSD. Tudose ar urma sa faca parte din conducerea…

- Premierul Mihai Tudose are luni dimineața o intalnire cu o parte din miniștrii cabinetului, potrivit unor informații Digi24. Printre cei prezenți la ședința s-ar numara și vicepremierul Marcel Ciolacu.Citeste si: S-A AFLAT: Biografia NEROMANTATA a politistului care a AGRESAT doi copii…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi seara, ca in luna ianuarie se va discuta despre restructurarea Guvernului Tudose in sensul de a se vedea daca se impune sau nu o astfel de restructurare, el apreciind, pe de alta parte, ca premierul Tudose nu este foarte calm. „Trebuie sa vedem anul viitor…

- Parlamentul Republicii Moldova a votat vineri, 22 decembrie, Proiectul de hotarare privind demisia lui Iurie Leanca din functia de vicepresedinte a Parlamentului, in baza cererii de demisie. Functia acestuia a fost preluata de catre colegul sau din PEEM, Valeriu Ghiletchi.

- Alegerea numelui are un rol foarte important în viața copilului tau și îi poate influența acestuia norocul și fericirea. Afla care sunt cele mai potrivite inițiale pentru numele copilului tau, în funcție de zodie.

- Marian Oprisan a fost inregistrat de politisti in timp ce conducea pe drumul european 85, in judetul Buzau, cu 191 de kilometri la ora. A fost amendat si i s a retinut permisul.Politicianul a spus ca va contesta decizia.Oprisan a fost lasat fara permis si anul trecut, tot din cauza vitezei excesive,…

- Marian Oprisan, presedintele Consiliului Judetean Vrancea, a fost surprins, miercuri, conducand cu viteza cu mult peste limita legala, pe DN 2, in judetul Buzau, relateaza Antena 3. Politistii i-au retinut politicianului permisul de conducere pentru 90 de zile. Viteza cu care circula…

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii, afirma ca Transnistria va respecta decizia cetatenilor dintre Prut si Nistru in cazul desfasurarii unui referendum pe tema Unirii Republicii Moldova cu Romania. Pe de alta parte, presedintele nerecunoscut sustine ca acest fapt inca o data va demonstra ca…