Stiri pe aceeasi tema

- Marian Oprișan, vicepreședinte al PSD, cred ca o restructurare a Guvernului este necesara astfel incat numarul de miniștri sa fie unul mai mic, iar cabinetul sa fie unul mai flexibil. Intrebat daca ar agrea ideea unei restructurari guvernamentale facut in toamna acestui an, Oprișan a raspuns: ”Daca…

- Liderul CJ Vrancea, Marian Oprișan, a spus luni, la Parlament, ca nu el face evaluarea miniștrilor, ci premierul, precizand ca nu are nicio nemulțumire cu privire la echipa guvernamentala.„Evaluarea o face dna prim ministru. O va prezenta CEx și atunci vom decide in consecința. De ce sa...Nu…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat marti, la Parlament, despre evaluarea facuta de premierul Viorica Dancila ministrilor din Cabinet, in pregatirea unei remanieri, ca sefa Executivului nu i-a cerut pana acum sa plece din functie si ca nu se teme. Ministrul de Interne a precizat ca este fireasca…

- Guvernul Romaniei a aprobat, marți, Codul administrativ al Romaniei. Codul administrativ va asigura un cadru legal unitar, coerent, clar și simplificat pentru activitatea administrației publice. Codul administrativ integreaza 16 acte normative, aducand coerența, claritate și eficiența absolut necesare…

- Președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania (UNCJR), Marian Oprișan, a salutat adoptarea de catre Guvernul Romaniei a Codului Administrativ și a ținut sa ii mulțumeasca premierului Viorica Dancila pentru aprobarea Codului. “In calitate de Președinte al Uniunii Naționale a Consiliilor…

- Mai multe instituții ale statului sunt impanzite de zeci de carabinieri. Asta in timp ce la Parlament are loc de aproape 8 ore ședința Parlamentului, unde s-a votat noua conducere a legislativului și noua componența a Guvernului.

- "Revenim la normalitate! Prin introducerea votului uninominal, presedintii consiliilor judetene se intorc la cetateni. Votul uninominal este singura modalitate prin care un om politic - fie el primar, presedinte de consiliu judetean sau presedinte al Romaniei - poate fi responsabilizat in fata celor…

- Guvernul Romaniei a alocat, joi, in ședința de Guvern, suma de peste 5,3 milioane lei pentru reconstruirea Caminului cultural din Fitionești, in care a funcționat Primaria comunei, și care a fost distrus in totalitate de un incendiu in data de 10 ianuarie 2019. Banii au fost alocați ca urmare a demersurilor…