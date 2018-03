Stiri pe aceeasi tema

- In perioada analizata, leul a avut o evolutie calma fata de euro. Volatilitatea dolarului si francului elvetian a fost mai mare, influentata de nivelul aversiunii fata de risc de pietele internationale. Miscarile cursului euro s-au limitat la culoarul 4,6650 – 4,6659 lei. Media de la sfarsitul intervalului…

- In contextul unui declin generalizat al pietei, actiunile Facebook au incheiat tranzactiile de vineri in declin cu 3,3-, la 159,39 dolari pe unitate. Scaderea din aceasta saptamana a titlurilor Facebook scoate in evidenta gravitatea scandalului din jurul firmei Cambridge. Congresmenii au cerut audierea…

- CEO-ul Twitter, Jack Dorsey, a declarat intr-un interviu ca are convingerea ca in cel mult 10 ani Bitcoin va fi singura moneda folosita in intreaga lume. Increderea pe care o are Jack Dorsey in Bitcoin rezulta si din serviciile oferite de Square, companie care a adaugat recent optiunea de a cumpara…

- Marile companii digitale, precum Alphabet, parintele Google, Twitter, Facebook, dar si Amazon, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie, transmite Bloomberg.

- Intrata in cea de-a patra luna de volatilitate extrema, piata monedelor virtuale devine tot mai putin atractiva in ochii micilor investitori, descurajati de scaderile succesive ale preturilor de tranzactionare si incertitudinile privind evolutia viitoare. In conditiile unor volume de tranzactionare…

- Bitcoin a inregistrat o scadere de 4%, ajungand vineri la 8.947 de dolari. Scaderea s-a datorat schimbarilor din aceasta saptamana pe care Statele Unite si Japonia le-au facut in incercarea de a tine sub control piata criptomonedelor, relateaza BBC.

- Peste jumatate dintre romanii din mediul urban cu acces la internet ar fi auzit de criptomonede, cea mai cunoscuta fiind Bitcoin, potrivit unui studiu prezentat joi de o firma de sondaje online de piata.

- Romania da prioritate unei controversate modificari a sistemului judiciar, chiar intr-un moment in care cresterea economiei incepe sa nu mai aiba cel mai rapid ritm din Uniunea Europeana, se arata intr-o analiza realizata de Bloomberg și preluata de Agerpres. Propunerile afectează încrederea…

- Presedintele Donald Trump a anuntat, joi, ca Statele Unite vor introduce de saptamana viitoare tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. La o întâlnire organizată la Casa Albă cu oficiali din industria SUA, Trump…

- Cel care a afirmat in 2015 ca ar fi creatorul bitcoin — Craig Wright, a fost dat in judecata, fiind acuzat ca a furat criptomonede care astazi valoreaza peste 10 miliarde dolari de la un fost partener de afaceri.

- Un inalt oficial al Uniunii Europene avertizeaza asupra a ceea ce el numeste ¬risc substantial¬ ca investitorii in firme inovatoare prin oferte initiale de criptomonede (ICO), precum si consumatorii din domeniul asa-numitelor monede virtuale sa-si piarda investitiile, ca urmare a lipsei de reglementare…

- Companiile Delta Air Lines si United Continental Holdings s-au alaturat companiilor care abandoneaza Federatia Armelor de Foc din SUA (NRA), dupa ce s-a creat o miscare masiva de boicotare impotriva grupului. Furorile starnite in mediul online au continuat in weekend dupa ce liderii NRA au atacat…

- Un raport intitulat „Spam si phishing în 2017”, realizat de Kaspersky Lab, arata ca infractorii cibernetici au urmarit evenimentele globale si s-au folosit de subiecte populare precum FIFA 2018 si Bitcoin pentru a pacali utilizatorii si a le fura banii ori informatiile personale.…

- Pe 1 ianuarie 2017 valoarea unui bitcoin era de aproape 1.000 de dolari (997 de dolari, ca sa fiu mai exact); in decembrie 2017, a atins un maximum de aproape 20.000 de dolari. Aceasta crestere impresionanta a...

- ​Twitter a anuntat ca pentru prima oara a fost pe profit trimestrul trecut, reteaua sociala fiind criticata in ultimii ani pentru ca nu reuseste sa-si creasca numarul de utilizatori si nici nu iese din zona de pierderi. Twitter, infiintata acum 12 ani, a avut profit de 91 milioane dolari si afaceri…

- Bitcoin a crescut miercuri pentru a doua zi consecutiv, la peste 8.000 de dolari pe unitate, traderii fiind usurati ca reprezentantii autoritatilor de reglementare americane au cerut imbunatatirea supravegherii pietei monedelor virtuale fara sa propuna masuri radicale, transmite Bloomberg, conform…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, marți, un curs in creștere atat pentru moneda europeana, cat și pentru dolarul american, comparativ cu ședința de luni. Banca Națională a României a anunțat un curs de 4,6423 lei/euro, în creștere cu 0,16% față de ziua precedentă,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe “arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania”, transmite News.ro…

- Bitcoin a scazut luni pentru a cincea zi consecutiv, cu peste 20-, sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima oara din noiembrie, iar alte monede digitale i-au urmat tendinta, dupa ce banca britanica Lloyds s-a alaturat unui numar tot mai mare de institutii financiare care au interzis tranzactiile…

- Indicele Dow Jones, cea mai mare scadere din 2008 pana in prezent. Dow Jones, cel mai important indice al Bursei de la New York, a scazut, luni, cu 4%. Aceasta este cea mai mare cadere din septembrie 2008, cand un plan de salvare a sistemului bancar american a fost respins, noteaza BBC . Scaderea de…

- JPMorgan, Bank of America si Citigroup interzic achizitiile de bitcoin si alte monede virtuale cu cardurile lor de credit, pentru ca bancile nu vor sa suporte riscurile asociate cu tranzactiile respective, noteaza Bloomberg.

- Actiunile globale consemneaza scaderi nemaiintalnite dupa anul 2016, indicii pietelor din SUA isi continua declinul saptamanii trecute, contaminand cotatiile europene si asiatice, iar Bitcoin a scazut luni sub nivelul de 7.500 de dolari, noteaza Bloomberg.

- Bitcoin a scazut vineri sub pragul de 8.500 de dolari, o cadere drastica de la maximele apropiate de 20.000 de dolari atinse la inceputul lunii decembrie 2017. Scaderea reflecta temerile investitorilor legate de viitorul criptomonedelor, apreciaza Bloomberg. La Londra bitcoin a scazut…

- Valoarea actiunilor companiei Kingdom Holding a crescut cu 10% dupa ce presedintele companiei, printul Alwaleed bin Talal, a fost eliberat din hotelul Ritz-Carlton din Riyadh, care a servit drept inchisoare pentru mai multi miliardari si printi de cand Arabia Saudita a inceput o campanie anti-coruptie…

- Exchange-ul japonez Coincheck ofera clientilor despagubiri de 426 de milioane de dolari dupa ce 530 de milioane de criptomonede NEM au fost furate in urma unui atac cibernetic, potrivit Wall Street Journal. In cadrul unui comunicat publicat pe website-ul companiei, Coincheck a transmis ca…

- Scaderea masiva a valorii criptomonedelor a condus la distrugerea a milioane de piete token si continua sa isi piarda elanul pe care l-a castigat in 2017, relateaza Business Insider. Co-fondatorul Ripple, Chris Larsen, care detine 5,19 miliarde de XRP, ar putea fi una dintre…

- Acceptarea de catre presedintele Iohannis a unui nou premier PSD-ALDE a detensionat situatia negativa din piata valutara dar si marcarile de profit au permis leului sa se aprecieze comparativ cu euro. Cursul monedei unice a scazut de la 4,6573 la 4,6514 lei, dupa cresterea de marti la maximul istoric…

- Cea mai populara dintre monedele virtuale, Bitcoin, dar si alte criptovalute care au crescut la sfarsitul anului trecut, au afisat marti o tendinta de scadere, evolutie explicata de analisti prin dorinta de reglementare...

- Leul s-a apreciat fata de principalele valute, cea mai mare scadere, de aproape sase bani, fiind inregistrata de dolar, in ciuda tensiunilor existente in cadrul conducerii PSD, care ar putea aduce demisia premierului Tudose. Cursul euro a scazut de la 4,6377 la 4,6256 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile…

- „Urinarea pe aceasta reclama iti poate schimba viata”, promite Ikea intr-o campanie inedita de marketing, valabila pentru reclamele in print. Poate fi prima data in istoria advertising-ului cand o companie abordeaza o astfel de campanie, potrivit Bloomberg. Campania presupune teste de sarcina…

- Site-ul Antena 3 folosea, practic, dispozitivele utilizatorilor pentru a face bani din criptomonede, fara a-i anunța, deși nu este clar daca decizia de a utiliza acest script aparține companiei care editeaza site-ul sau daca acesta a fost atacat de hackeri. Script-ul a rulat pentru circa 4 ore intre…

- Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a cerut vineri "oprirea definitiva" a procesului de aderare a Turciei la Uniunea Europeana (UE), intr-un moment in care presedintele francez Emmanuel Macron il primea la Paris pe omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP. "Deriva…

Bitcoin a inceput noul an in scadere, pentru prima oara din 2015, continuand tendinta negativa pe care s-a inscris dupa nivelul record de 19.511 dolari pe unitate atins pe 18 decembrie, transmite Bloomberg.

- Cotatia cuprului la bursa londoneza LME a atins cea mai ridicata valoare de dupa 2014, dupa ce autoritatile chineze au ordonat celui mai mare producator local sa inceteze activitatea pentru a diminua poluarea aerului. Deciziea a dat un nou impuls acestui metal care, în 2017, a fost influenţat…

- Compania americana de automobile electrice Tesla va produce si o camioneta electrica, la scurt timp dupa lansarea modelului Y programata pentru 2019. Este anunutul publicat pe Twitter de Elon Musk, directorul general al Tesla. "Promit ca vom produce o camioneta imediat dupa Model Y. Ma gandesc…