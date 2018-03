Stiri pe aceeasi tema

- In ziua in care s-a anuntat o noua situatie neprevazuta la Centrala de la Cernavoda, a doua in doar cateva zile, s-a aflat si ca Viorica Dancila a trimis deja Corpul de Control al premierului la Nuclearelectrica. Directorul general al Nuclearelectrica a confirmat, intr-o interventie telefonica la Antena3,…

- O noua avarie la Unitatea 2 a Centralei nucleare de la Cernavoda. Nuclearelectrica anunța ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic Național in dimineața zilei de 29 martie 2018, ca urmare a apariției unei disfuncționalitați la un sistem electric de proces, partea…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat duminica ca a oprit controlat Unitatea 1 din cauza unei defectiuni. Ulterior, Nuclearelectrica a anuntat si ca ca puterea Unitatii 2 a centralei va fi redusa la 55% (aproximativ 300…

- Nuclearelectrica SA a anuntat, intr-un comunicat transmis duminica, reducerea Unitatii 2 a centralei nuclearoelectrice (CNE) Cernavoda la 55%, la aproximativ 300 MW, dupa ce a oprit controlat Unitatea 1. „Reducerea de putere a Unitatii 2 CNE Cernavoda este cauzata de necesitatea inlocuirii…

- S.N. Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" anunta ca Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost oprita controlat in dimineata zilei de 25 martie 2018, ora 09:20. Decizia de a opri controlat Unitatea 1 CNE Cernavoda a fost determinata de aparitia unui defect la unul dintre sistemele de proces ale centralei, iar actionarea…

- Hidroelectrica a produs ieri, 20 martie, aproximativ jumatate din necesarul de electricitate al Romaniei, conform datelor publicate pe site-ul operatorului de transport al energiei electrice Transelectrica. In condițiile unui consum de 9.604 MW, Hidroelectrica acoperea in aceasta dimineața,…

- Hidroelectrica produce marti, 20 martie, aproximativ jumatate din necesarul de electricitate al Romaniei, conform datelor publicate pe site-ul operatorului de transport al energiei electrice Transelectrica. In condițiile unui consum de 9.604 MW, Hidroelectrica acoperea in marti dimineața, 4.380 MW,…

- Peste 40% din productia de energie a Romaniei din acest moment este asigurata de Hidroelectrica, cel mai important producator de energie din sistemul energetic local in functie de capacitatea instalata. Carbunii asigura aproape 22% din productia de energie, centralele pe gaze si centrala…

- Compania chineza de stat China National Nuclear Corporation (CNNC) si-a exprimat interesul de a investi in proiectul centralei nucleare de la Belene, a declarat vineri ministrul bulgar al Energiei, Temenuzhka...

- Compania chineza de stat China National Nuclear Corporation (CNNC) si-a exprimat interesul de a investi in proiectul centralei nucleare de la Belene, a declarat vineri ministrul bulgar al Energiei, Temenuzhka Petkova, informeaza Reuters.

- Obligata pentru al doilea an consecutiv sa vireze catre stat 90% din profit, Transelectrica SA informeaza ca ar putea imprumuta bani pentru investitii. Compania nu mai are timp sa amane retehnologizarea, in conditiile in care Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE)…

- Piata constructiilor va creste cu peste 8% in acest an, atat din perspectiva volumului propriu-zis de lucrari, cat si a valorii adaugate brute generate de segment, potrivit datelor Comisiei Nationale de Prognoza, citate intr-un studiu realizat de IBC Focus. Cu toate acestea, domeniul constructiilor…

- Cred ca pana la final de an vom adopta o strategie energetica a Romaniei, care este in lucru, si vrem sa pastram mixul energetic, capacitatea de a produce energie si din carbune sin din hidro si eolian, a declarat Anton Anton, Ministrul Energiei, la conferinta ZF Power Summit . "Ma…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior, conform datelor preliminare anuntate joi de companie. De asemenea, veniturile din exploatare…

- Producatorul de gaze Romgaz a incheiat 2017 cu un profit net de 1,8 miliarde lei, cu 82% peste nivelul din 2016, in timp ce cifra de afaceri a companiei a crescut cu 35%, la 4,5 miliarde lei, potrivit raporului financiar preliminar. ”Cresterea cifrei de afaceri provine din majorarea cu 32,6%…

- Anton Anton, ministrul energiei, Mihaela Toader, secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, directorii generali ai Engie Romania, E.ON Romania, MOL Romania, CEZ Romania, Electrica, Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Transelectrica, Trangaz sau CE Oltenia au raspuns…

- Secretarul de stat in ministerul Energiei, Robert Tudorache, membru al comisiei de negociere cu partea chineza, din partea statului roman, a declarat, astazi, la Constanța ca lucrarile de construcție a reactoarelor 3 și 4 ale Centralei Nuclearelectrice de la Cernavoda vor incepe pana in 2020.

- Cantitatile contractate pentru livrare in 2017 pe pietele de energie electrica administrate de OPCOM totalizeaza 99 TWh, arata datele transmise joi de filiala Transelectrica. In primele 11 luni din 2017, productia totala de energie a Romaniei a fost de 61,1 TWh, potrivit datelor oficiale.Un…

- Comisia Europeana a aprobat un grant in valoare de 27,09 milioane de euro pentru Transelectrica, in vedere construirii liniei electrice de 400 kV Cernavoda – Stalpu, a anuntat joi Transelectrica. Acesta este primul dintre cele sase proiecte ale Transelectrica, incluse pe lista revizuita in noiembrie…

- Comisia Europeana a aprobat un grant in valoare de 27,09 milioane de euro pentru Transelectrica, in vedere construirii liniei electrice de 400 kV Cernavoda – Stalpu, a anuntat joi Transelectrica.Acesta este primul dintre cele sase proiecte ale Transelectrica, incluse pe lista revizuita in…

