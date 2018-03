Oprescu, Alpha Bank: Cercul vicios al populismului porneste de la promisiuni false care formeaza asteptari irationale, trece prin dezamagire, situatii conflictuale, ajunge la lipsa de incredere si se inchide cu o noua promisiune falsa

Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Initiativele legislative privind plafonarea dobanzilor, eliminarea caracterului de titlu executoriu pentru contractele de credit si limitarea valorii recuperabile a creantelor cesionate au scos din nou bancherii la atac.

- Proiectul de lege privind plafonarea dobanzilor ar putea genera efecte "in lant" care sa duca pana la atenuarea cresterii economice, potrivit unui comunicat al Asociatiei Romana a Bancilor (ARB) si Consiliului Patronatelor Bancare din Romania (CPBR). Conform documentului, posibilul impact…

- Petre Bunescu, membru executiv al Consiliului de Administratie al BRD si fost vicepresedinte al Asociatiei Romane a Bancilor, detine 300.000 de actiuni BRD, ceea ce la preturile curente de tranzactionare echivaleaza cu un portofoliu de 4,4 mil. lei (aproape 1 mil. euro), potrivit calculelor…

- Daca in urma cu 8 ani Google a fost luat in vizor de mass-media pentru cantitatea tot mai mare de „aglomeratie de continut“ fals, acum celebrul motor de cautare a simtit sa raspunda. In ultima vreme, tot mai multi influenceri si organizatii au taxat lipsa de reactie a Google fata de unele site-uri care…

- "Suntem extrem de dezamagiti. Am crezut mult inainte de meci. Am dominat prima repriza, am fi putut marca. Dar ei au inscris si apoi eliminarea lui Verratti a ucis meciul. Este foarte greu. Stim ca Real are experienta. Nu am facut ce trebuia pentru a castiga", a declarat Al-Khelaifi.El…

- Banca Transilvania pune șefi noi la Victoriabank Managementul Victoriabank, a treia banca din Republica Moldova, are doi membri noi, Bogdan Plesuvescu – presedinte si Vasile Donica – vicepresedinte, care au primit aprobarea Bancii Naționale a Moldovei pentru exercitarea funcțiilor. Bogdan Plesuvescu…

- Plafonarea dobanzilor la credite va duce la compromiterea creditarii in Romania, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, la o conferinta de specialitate, precizand ca ar putea fi afectati atat potentialii clienti cu venituri mici, cat si cei cu venituri…

- Consiliul de administratie a Intesa Sanpaolo Bank, subsidiara din Romania a grupului italian Intesa Sanpaolo, l-a numit pe Dan Sandu la conducerea institutiei financiare, care isi va incepe mandatul dupa finalizarea procedurilor de aprobare din partea Bancii Nationale a Romaniei (BNR).…

- Desi piata muncii nu duce lipsa de oferte pentru cei interesati sa munceasca, indiferent de nivelul de educatie pe care il au, joburile raman neocupate, tara noastra fiind printre cele sase state europene in care somerii sunt in risc de saracie. Concluzia se desprinde din cele mai recente statistici…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat ca exista incercari de a-i ademeni pe ortodocsii din Republica Moldova cu noi invataturi false, cum ar fi liberalismul, toleranta si egalitatea de gen, relateaza Unimedia.info.

- Felul in care se dialogheaza pe tema plafonarii dobanzilor nu este unul bun, iar bancherii se asteapta sa fie ascultati pentru a putea explica impactul masurii, mai ales efectul de runda a doua in care creditul nu va mai fi tot atat de accesibil, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al…

- GEMENI: De cele mai multe ori, nativii din gemeni au doua fețe in relații și sunt profitori. La inceput, te vor minți in cel mai frumos mod, iar apoi te vor duce cu zaharelul. In momentul in care vor fi siguri ca ți-au caștigat inima, gemenii iși vor arata adevarata fața. Exista și…

- Economia a crescut in 2017, nu si increderea romanilor. PSD va da vina pe Isarescu pentru cresterea inflatiei, dobanzilor, cursului In 2017, economia Romaniei a crescut cu 7%, sfidand estimarile analistilor si inclusiv prognozele superoptimiste ale PSD / Dragnea, care mergeau pe o crestere de numai…

- Chiar daca este adesea asimilata cu un lucru inconfortabil, neplacut sau chinuitor, durerea are si partile ei pozitive: are rolul de a ne proteja de un eventual pericol sau de a ne alarma atunci cand suferim de o boala mai mica sau mai mare. In acelasi timp, experienta durerii este diferita pentru toata…

- Doi iranieni nu au putut trece si de vigilenta politistilor de frontiera. Barbatii incercau sa treaca ilegal granita, pe la Punctul de Trecere a Frontierei Moravita, folosindu-se de pasapoarte false de Luxemburg. In varsta de 24, respectiv 27 de ani, iranienii se aflau intr-un autoturism marca Volkswagen,…

- În punctele de trecere Costești și Criva, polițiștii de frontiera au contracarat doua tentative de trecere a frontierei cu acte românești, vizibil falsificate. Sunt cercetați doi barbați pentru savârșirea infracțiunii de detinere și folosire a documentelor oficiale false. …

- Dobanzile bancare vor creste in continuare pe piata din Romania, in ritmuri moderate, desi in prezent asistam la o relativa stabilitate. Trendul este deja setat in aceasta directie nu doar in Romania, ci in intreaga lume, sustine presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin…

- Guvernele de la București și Budapesta au cazut de acord în privința introducerii unui tren de mare viteza între Cluj și Budapesta. ”Guvernul Ungariei a aprobat o finantare în valoare de 1 miliard de forinti (3,3 milioane de euro) pentru…

- Personalul de specialitate care deserveste serviciile sociale din cadrul centrelor „Elena Ardelean“ si Nera“, ambele din Oravita, solicita acordarea sporurilor pentru conditii deosebite de munca, taiate in urma cu mai multi ani. Cele doua centre se afla in subordinea Directiei Generale de…

- Procurorul general din New York a anuntat ca statul a deschis o ancheta in cazul unei companii acuzate ca ar fi vandut utilizatorilor de retele de socializare cateva milioane de conturi false, pentru a avea mai multi "urmaritori" , informeaza site-ul postului BBC.

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat, vineri, ca in anul 2017 au fost retrase din circulatie un numar de 694.000 de bancnote euro contrafacute, in crestere cu 1,5% comparativ cu 2016, informeaza economica.net. Valoarea bancnotelor euro contrafacute retrase din circulatie ...

- Intr-o postare pe Facebook, ministrul Educației, Liviu Pop, a facut publica lista școlilor din țara, unde copii sunt nevoiți sa mearga la toalete in curte. 2418 unitați de invațamant se afla in aceasta situație. Județul Alba are 30 astfel de școli, nedemne de secolul XXI. Județele cu cele mai mari probleme…

- Chiar daca este doar un comentariu trebuie luat ca atare ținand cont ca este bazat pe informații ce au in spate documente care atesta modul de activitate ilegala a numitului Nicolaescu. Cine este Nicolaescu Florian, cel care administreaza groapa de la Maldarești și este mai presus de Lege pentru ca…

- Aplicatii false de mesagerie instant - precum celebra WhatsApp - sunt utilizate pentru a pirata smarphone-urile militantilor civici, militarilor, avocatilor sau jurnalistilor in peste 20 de tari, au avertizat joi mai multi specialisti, relateaza AFP. Aceste aplicatii "clone", care seamana…

- Exista o nevoie de predictibilitate pentru ca altfel pietele reactioneaza cu volatilitate la lipsa acesteia, a declarat, potrivit Agerpres, presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Sergiu Oprescu, la o conferinta de presa. "Exista o nevoie de predictibilitate pentru ca altfel pietele reactioneaza…

- Profitul net agregat la nivelul sistemului bancar a depasit 5 miliarde de lei anul trecut dupa ce in primele noua luni rezultatul net cumula peste 4 miliarde de lei. Sectorul bancar a generat direct si indirect 141,6 miliarde de lei in economie in perioada 2012-2016, adica peste 4% din PIB,…

- Comisia Europeana a constituit un grup la nivel inalt din 39 de experti pentru dezvoltarea unei strategii in blocul comunitar in vederea combaterii fenomenului stirilor false si a dezinformarii in mediul virtual, conform unui comunicat al institutiei.

- In ultimii ani a crescut numarul copiilor abuzați, atrage atenția Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copii. Statistici recente arata ca sunt raportate mai mult de 14 mii de cazuri de exploatare a copiilor, abuz și neglijare.

- Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni a depistat un barbat, cu cetatenie romana si Republica Moldova, care detinea trei bacnote de cate 100 dolari, false. In data de 11 ianuarie, in jurul orei 04.30, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni -…

- In Moinesti gunoiul nu a mai fost ridicat de mai bine de doua luni de firma de salubritate Romprest. Operatorul invoca o datorie de 1.700.000 de lei, in timp ce primarul Valentin Vieru denunta un contrac...

- ♦ Asteptarile de crestere a inflatiei peste estimari, accelerarea cresterii economice, incertitudinile crescute privind politicile guvernamentale si majorarea deficitelor au determinat BNR sa grabeasca inceperea unui nou ciclu de majorare a dobanzii-cheie ♦ Decizia vine dupa o pauza de un deceniu, cand…

- Emmanuel Macron propune introducerea unei legi pentru interzicerea stirilor false de pe Internet din timpul campaniei electorale din Franta, scrie The Guardian. Presedintele Frantei, care a castigat...

- Polititii de frontier din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galairutier i inspectorii vamali au descoperit asupra unui tânr cu dubl cetenie român i R. Moldova 33 colete coninând timbre de acciz pentru tutun i buturi alcoolice.În P.T.F. Galairutier sa prezentat pent...

- „Pai, du-te, frate, acasa, daca tot esti persoana fizica!” Intr-una dintre declarațiile sale de la final de an, premierul Tudose da de ințeles ca razboiul sau cu Banca Naționala va continua pana la ...victoria finala! El sugereaza ca oficialii BNR care vorbesc „in nume personal” și arunca „in aer tot…

- Nationalismul este in ascensiune, mai ales in Europa si Statele Unite, luand diverse forme, precum miscarile proindependenta din Catalonia si Scotia, ori, mai frecvent, ale doctrinelor populiste si reactionare de dreapta, comenteaza revista The Economist, considerand alarmante noile tendinte.

- „Avem toate sansele sa vedem o crestere a creditului spre nivelul maximal de o cifra.“ 2017 a fost al doilea an de profitabilitate operationala robusta, iar ciclul financiar s-a resincronizat cu ciclul economic, existand sanse ca pana la sfarsitul anului sa se inregistreze o crestere a creditului…

- Consiliul Concurenței a autorizat preluarea Bancii Romanești de catre OTP Bank. Banca Romaneasca este subsidiara a grupului elen National Bank of Greece. Atat OTP Bank Romania, cat si Banca Romaneasca SA, activeaza in domeniul serviciilor financiare si bancare. Activele romanesti ce fac obiectul tranzactiei…

- Sistemul de legiferare din Romania si contextul international extrem de “exploziv” reprezinta principalele riscuri pentru sectorul bancar romanesc in 2018, sustine presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Sergiu Oprescu. Potrivit acestuia, in 2017 sistemul bancar s-a consolidat…

- Papa Francisc a declarat ca stirile false si senzationale reprezinta „un pacat foarte grav” si le-a cerut jurnalistilor sa transmita informatii corecte, complete si clare, nu stiri „partinitoare”, precum si sa inceteze sa mai aduca in atentia publicului scandaluri

- Clientii bancilor ar putea fi protejati de riscul de variatie a ratei dobanzii prin crearea unor mecanisme de natura sa permita stimularea imprumuturilor cu dobanda fixa, realizabile inclusiv prin masuri de reglementare, sustine presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Sergiu Oprescu. Referitor…

- Avizarea pozitiva a proiectului de lege care prevede redenumirea limbii de stat, in Constitutie, din moldoveneasca in romana reprezinta inca o dovada ca regimul de la putere face tot posibilul pentru a dezbina societatea moldoveneasca pe criterii false. De aceasta parere este seful statului, Igor Dodon,…