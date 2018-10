Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Anul trecut au fost depuse 19.000 de proiecte si au fost infiintate peste 8.000 de firme, care ofera locuri de munca pentru circa 21.000 de persoane in prezent, in sectoare precum economie, productie, industrii creative, servicii si IT. Firmele care activeaza in domeniul industriilor…

- La Berlin, in cadrul unei intalniri cu ministrul pentru Mediul de Afaceri, Antreprenoriat si Comert, Radu Stefan Oprea, ministrul Economiei si Energiei, Peter Altmeier, a confirmat prezența la București pentru anul viitor, unde va efectua o vizita de lucru; este pentru prima data in ultimii 20 de…

- Amenajarea la parterul cladirilor de locuit sau cladirilor in care se desfasoara si alte activitati a cabinetelor medicale ambulatorii fara paturi, laboratoarele de analize medicale si punctelor externe de recoltare a probelor biologice este conditionata de asigurarea gestionarii deseurilor periculoase…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat joi, la un forum internațional de afaceri organizat la Parlament de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, ca este pentru prima oara in mandatul sau de reprezentant al Statelor Unite la București cand un Guvern roman organizeaza un asemenea eveniment,…

- Mestesugarii din zona Faget–Lugoj au posibilitatea sa participe in acest an la Targul National pentru Artizanat si Mestesuguri. Targul va avea loc la Bucuresti. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a anuntat deschiderea aplicatiei pentru promovarea produselor artizanilor si…

- Proiectul Legii pensiilor, asupra caruia au existat inclusiv miercuri discutii intre liderul PSD Liviu Dragnea si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, urmeaza sa fie pusa astazi in dezbatere...

- Proiectul Legii pensiilor, asupra caruia au existat inclusiv miercuri discutii intre liderul PSD Liviu Dragnea si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, urmeaza sa fie pusa astazi in dezbatere publica, scrie news.ro.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu,…

- Proiectul Legii pensiilor, asupra caruia au existat inclusiv miercuri discutii intre liderul PSD Liviuc Dragnea si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, urmeaza sa fie pusa astazi in dezbatere publica.