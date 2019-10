Oprea (MMACA): Start-Up Nation a fost gândit ca o punte de încredere pentru ca oamenii mai cumpătaţi să devină antreprenori Programul Start-Up Nation a fost gandit ca un program special si unic in Europa prin care oamenii mai cumpatati, dar cu spirit antreprenorial, sa primeasca o punte de incredere de la stat pentru a-si incepe o afacere, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ministrul demis pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea. Acesta a explicat ca programul Start-Up Nation a fost gandit dupa cercetari sociologice, pentru a-i stimula sa inceapa o afacere pe acei oameni cu inclinatii antreprenoriale, care nu luasera inca decizia finala de a infiinta o afacere. "Exista cercetari sociologice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

