Liderul UNPR, Gabriel Oprea, a declarat sambata, la Iasi, in cadrul unei conferinte de presa, peste 50.000 de persoane s-au inscris in partid in ultimele trei luni. "In ultimele, sa nu exagerez, trei luni de zile, peste 50.000 de oameni s-au inscris in UNPR, in special militari si politisti rezervisti", a afirmat Oprea. La randul sau, liderul organizatiei judetene Iasi a UNPR, Mircea Manolache, a precizat ca aceasta filiala are 2.600 de membri. "In mod cert, va pot spune ca se va dubla numarul membrilor organizatiei", a spus Manolache. Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, a participat la Conferinta…