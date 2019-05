Oprea, dupa audiere: MApN n-a avut niciun rol in aducerea lui Popa in tara

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa a DNA-ului a iesit de la Sectia speciala, seara trecuta, dupa peste sase ore de audieri. S-a aflat, pe surse, ca ar fi fost plasata sub control judiciar, in dosarul privind aducerea in tara a afaceristului Nicolae Popa. Informatia nu a fost confirmata, insa, oficial, lipsind un comunicat…

- Procurorul general Augustin Lazar a respins luni, 18 februarie, cererea depusa de fosta șefa a Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruta Kovesi, privind recuzarea sefului Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan. "Prin ordonanta din data de 18 februarie 2019, procurorul general…

- Secția pentru investigarea magistraților a inceput urmarirea penala impotriva autorilor comunicatului Parchetului General din ianuarie 2017, comunicat in care se mințea public despre imprejurarile aducerii in țara a fugarului Nicolae Popa. In acest dosar e vizat și Augustin Lazar, procurorul general…

- Secția pentru investigarea faptelor din justiție susține ca Laura Codruța Kovesi ar fi cerut și primit in 2011, cand era procuror general, suma de 268.689,36 de lei de la Sebastian Ghița pentru extradarea din Indonezia a omului de afaceri Nicolae ...

- Secția pentru anchetarea magistraților a extins cercetarile in dosarul Laurei Codruța Kovesi și face cercetari in rem in privința unui comunicat de presa transmis de Parchetul General in ianuarie 2017 privind aducerea in țara a lui Nicolae Popa, potrivit unor ...

- Laura Codruța Kovesi se afla pe lista scurta a candidaților pentru funcția de procuror-șef european avand in vedere faptul ca are 18 dosare penale iar vineri, 15 februarie, a fost audiata la Sectia de investigare a magistratilor din cadrul Parchetului General,

