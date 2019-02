Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, a declarat, la Borsa, in judetul Maramures, ca partidele fostilor premieri Victor Ponta si Dacian Ciolos sunt „partide de Intelligence”, astfel ca au deja in sondaje doua cifre. Oprea a mai spus ca Ponta trebuie sa se ridice in picioare cand ii aude numele.