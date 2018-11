Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul București a ramas in pronunțare, miercuri, in dosarul morții polițistului Bogdan Gigina, in care este implicat fostul vicepremier Gabriel Oprea. Instanța a luat in discuție, in ședința secreta, doua excepții de neconstituționalitate ridicate de avocați, urmand sa anunțe decizia, transmite…

- Dosarul mortii politistului Bogdan Gigina a fost trimis de judecatorul de camera preliminara din Judecatoria Sectorului 1 catre Tribunalul Bucuresti, magistratul motivand ca aceasta cauza nu tine de competenta lui , a anunțat avocatul familiei Gigina, Daniel Ionașcu, scrie Mediafax, ,,In dramaticul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa trimita dosarul in care DNA il acuza de ucidere din culpa pe Gabriel Oprea, in cazul mortii politistului Bogdan Gigina, la Judecatoria Sector 1, spre competenta solutionare. Motivarea deciziei este una cu adevarat importanta pentru fostul vicepremier,…

- Gabriel Oprea a publicat pe pagina sa de Facebook fragmente din decizia definitiva Inaltei Curți de Casație și Justiție a Romaniei in cazul Gigina care arata ca ”nu exista nicio legatura intre exercitarea atribuțiilor de serviciu ale funcției de ministru al afacerilor interne, pe care o dețineam in…

- Fostul ministru Gabriel Oprea afirma intr-o postare pe Facebook ca un judecator de camera preliminara de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit in dosarul "Gigina" ca nu exista nicio legatura...

- Fostul ministru Gabriel Oprea afirma intr-o postare pe Facebook ca un judecator de camera preliminara de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit in dosarul "Gigina" ca nu exista nicio legatura intre exercitarea atributiilor de serviciu ale functiei de ministru al Afacerilor Interne, pe care…

- ”Nu exista nicio legatura intre exercitarea atribuțiilor de serviciu ale funcției de ministru al afacerilor interne, pe care o dețineam in 2015 și accidentul rutier in care și-a pierdut viața polițistul motociclist” este mesajul postat de Gabriel Oprea. El a adaugat ca ”Așa cum am susținut…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie schimba soarta dosarului intocmit de DNA in cazul accidentului in care a murit politistul Bogdan Gigina. Potrivit unui document publicat de jurnalistul Ion Cristoiu, ICCJ trimite dosarul la Judecatoria Sectorului 1 si atesta faptul ca este vorba de un accident…